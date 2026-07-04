Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

Durante un operativo que permitió la incautación de un arma de fuego, Carabineros detuvo a dos sujetos por efectuar disparos en la vía pública de la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio en la intersección de las calles Morandé con San Pablo, en Santiago Centro. Dos hombres, que se movilizaban en un scooter, dispararon en la calle repentinamente .

Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

Es así que la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros encabezó la indagatoria al respecto, con análisis de cámaras de televigilancia y empadronamiento de testigos. Las diligencias los llevaron a “ubicar el domicilio de estos sujetos la comuna Independencia, así como también recuperar el armamento, munición, vestimentas y el scooter donde se desplazaban estas personas”, según explicó el teniente Gustavo Uribe, oficia de ronda de la prefectura central.

En específico, el operativo policial que efectuó la orden de entrada y registro permitió a los uniformados incautar un arma de fuego tipo pistola calibre 9x19mm, con 15 cartuchos y su respectivo cargador. Esto, sumado a la ropa ocupada el día de los hechos.

Los capturados son un adolescente de 16 años y un adulto de 18, ambos de nacionalidad venezolana. Durante la jornada de este sábado, pasarán a control de detención por los delitos de disparos injustificados en la vía pública y porte ilegal de arma de fuego.