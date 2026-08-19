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    Política

    Boric vuelve a hacer autocrítica por su gobierno y arremete contra Kast por reforma de seguridad

    El expresidente presentó este martes el libro de su exministro de Hacienda Mario Marcel, en la Región de Magallanes. Allí insistió en que pudo haber formado un mejor gabinete para su debut en el poder y arremetió contra la principal medida que impulsa ahora el Ejecutivo.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Presidente promulga leyes en materia de seguridad en el Palacio de La Moneda. 1/9/2023 JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Con el tono distendido que lo ha caracterizado tras abandonar el poder, el expresidente Gabriel Boric presentó la noche de este martes el libro de su exministro de Hacienda Mario Marcel en la Región de Magallanes.

    El exmandatario, para hablar de la obra “La montaña rusa”, bromeó con su equipo, la Universidad Católica, pidió que bajaran la calefacción, se equivocó al hablar de “Sergio” Galilea -en vez de Rodrigo- y hasta trató de “compañero” al senador UDI Iván Moreira. Pero, al igual que en la semana pasada, en el lanzamiento del libro de Eugenio Tironi, volvió a reforzar las autocríticas de su paso por el poder.

    En particular, insistió en una idea que planteó hace siete días, respecto del diseño de su primer gabinete, en 2022. Esto lo hizo al valorar el papel que jugó el expresidente del Banco Central en su administración y al bromear con que en su primer comité político Marcel era el más viejo y que luego, por edad, le seguía él mismo, pese a haber asumido con 36 años.

    “Faltó un diseño más abarcador de las experiencias”, dijo, junto con resaltar en varias ocasiones las aptitudes que, según él, tiene Marcel. “Mario no le saca el poto a la jeringa para abordar momentos complejos”, sostuvo en otro momento.

    Boric también insistió en su autocrítica por los retiros de fondos previsionales impulsados y aprobados principalmente por su sector. El exmandatario hizo un mea culpa al advertir que él mismo, en su tiempo de parlamentario, respaldó estas medidas, pese al efecto económico planteado en esos momentos por economistas como el propio Mario Marcel.

    En ese sentido, valoró las conversaciones al respecto que tuvo con su exministro cuando aterrizaron en el Ejecutivo y que se alineara una postura en contra del quinto retiro.

    Dardos a Kast

    Al igual que la semana pasada, el exmandatario también aprovechó su alocución para lanzarse contra las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En esta ocasión cuestionó la reforma constitucional de seguridad que impulsa La Moneda. En particular, Boric apuntó a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional.

    “Espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente. Una limitación de libertades que no se había visto. Inédita”, planteó el exjefe de Estado.

    En la misma línea, el exjefe de Estado también cuestionó la megarreforma económica de Kast, al definirla como “tremendamente regresiva” y como una “tremenda irresponsabilidad en materia fiscal”. También reforzó la idea de su exministro del Interior Álvaro Elizalde sobre que su sector no está obligado a llegar a acuerdos si estos no les parecen buenos.

    Sobre la megarreforma además lanzó un dardo con vista a un futuro gobierno de su sector: “Tocará, en el futuro, a otros tratar de solucionarlo”.

    Más sobre:Gabriel BoricBoricMario MarcelSeguridad

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