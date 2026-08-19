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    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    La iniciativa fue aprobada por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    JUAN CARLOS RECABAL D.

    Por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe las carreras de galgos en Chile, con el fin de proteger a los perros de esta raza de los malos tratos a los que son sometidos en el marco de esta práctica.

    La norma, que vuelve ahora a comisión para su revisión en particular, añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía el que “prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional” y establece multas para quienes organicen y participen de esta práctica.

    El rechazo de la iniciativa corrió, principalmente, por parte de las bancadas del Partido Repúblicano y del Partido Nacional Libertario (PNL), además de diputados de la UDI, RN y algunos independientes.

    Revisa la votación de cada diputado a continuación:

    Más sobre:Cámara de Diputadoscarrerasperrosgalgos

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