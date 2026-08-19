Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba
La abogada Alicia Ascencio fue designada por el fiscal regional como la nueva jefa de la ahora denominada Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada. Además, nombró al persecutor Ulises Berríos en reemplazo de Alika Sukni en la Fiscalía Local Centro de Justicia.
A las 19.06 horas del lunes 17 de agosto, el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, envió a los funcionarios de la repartición que encabeza un importante correo electrónico donde informó sobre cambios en jefaturas de fiscalías locales de su jurisdicción.
“Estimado equipo de la Fiscalía Centro Norte. Junto con saludarlos, por el presente informo a ustedes que, a contar de las fechas que más adelante se indican, las siguientes jefaturas de fiscalías locales pasarán a ser ejercidas por quienes se señala”, se lee en el escrito al que accedió La Tercera y como previamente informó La Segunda.
En la jurisdicción Centro Norte de la Fiscalía era sabido que Jacir estaba haciendo evaluaciones sobre los equipos y preparando algunos ajustes, aunque no había claridad respecto de cuándo se harían los eventuales cambios.
Pues bien, el persecutor tardó poco más de cuatro meses en hacer las evaluaciones respectivas y zanjó dos importantes modificaciones en espacios especialmente relevantes para lo que se espera sea su mandato y resultados como fiscal regional.
Según dispuso, la fiscal Ximena Chong dejará la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada -antes denominada Fiscalía de Alta Complejidad-, y la fiscal Alika Sukni, la titularidad de la Fiscalía Local Centro de Justicia. Esto, a contar del próximo 14 de septiembre.
En el lugar de Chong, Jacir nombró a la fiscal Alicia Ascencio, quien se ha especializado en la investigación de delitos económicos y de corrupción, y junto con quien el abogado llevó codo a codo las pesquisas en torno al exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba.
A cargo de la Fiscalía Local Centro de Justicia, en tanto, Jacir nombró al fiscal Ulises Berríos, que ha encabezado indagaciones ligadas a crimen organizado.
Si bien distintas fuentes sostienen que los cuatro persecutores cuentan con buena evaluación de desempeño, también hay quienes reconocen que Jacir no estaba del todo conforme con el estilo que seguía la fiscal Chong y que, por ello, no sorprendió el cambio el interior de la Fiscalía.
Tras dejar su actual puesto, Chong se sumará al equipo de la Fiscalía Local Santiago Centro que dirige la fiscal Macarena Cañas, mientras que Sukni se integrará a la Fiscalía Local Santiago Poniente que encabeza el fiscal Marcelo Cabrera. A cargo de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC) de la Fiscalía Centro Norte, en tanto, quedará Eugenia Duffau.
Por medio del mismo correo, además, el persecutor regional informó que “a contar del día 18 de agosto el administrador Juan Agustín Morales ejercerá como tal en la Fiscalía Centro de Justicia, en tanto que el administrador Cristian López lo hará en la Fiscalía Santiago Centro”.
“Por el presente quiero reconocer especialmente la labor de las fiscales Alika Sukni y Ximena Chong, por su entrega y compromiso en el desempeño de sus funciones. A su turno, quiero reconocer también a los nuevos fiscales Alicia Ascencio y Ulises Berríos, por su disposición a asumir la dirección de las fiscalías indicadas y los desafíos que estas presentan, como también, a los administradores Juan Agustín Morales y Cristian López, de cara a las nuevas funciones que desempeñarán a contar de mañana. A todos, desde luego, les deseamos éxito en sus nuevas tareas”, concluyó.
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