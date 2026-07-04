Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

Por usurpación de funciones públicas fue detenido este viernes en la Región de Coquimbo el exseremi de Salud Matías Letelier, luego de que fuera sorprendido realizando fiscalizaciones vehiculares usando ropa y elementos similares -incluyendo una pistola al cinto- a los utilizados por personal de Carabineros.

Según informó el prefecto de Coquimbo, coronel Juan Escobar, fueron vecinos de La Serena quienes informaron la sospechosa presencia de un solitario sujeto que efectuaba tales controles en la intersección de Av. del Mar con Cuatro Esquinas, sin compañía ni la presencia de un vehículo policial.

“Personal de Carabineros se constituyen en el lugar, fiscalizan a esta persona y se dan cuenta que efectivamente estaba con un uniforme similar, con similares características al de Carabineros de Chile, procediendo a su detención por usurpación de funciones”, indicó la autoridad policial.

Agregó que en la revisión de la exautoridad -quien desempeñó el cargo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera-, se encontró un arma de fogueo. Asimismo, los uniformados hallaron “un vehículo que era de propiedad de la persona, el cual mantenía las placas patentes con encargo por robo”.

Agregó que es materia de investigación la procedencia del uniforme y las demás especies incautadas.

El coronel Escobar, además, relató que el detenido habría señalado que actuó motivado por el cariño que le tiene a la institución.

“Él señaló que, la verdad, tenía un gran cariño por Carabineros y que él siempre quiso ser carabinero. Estamos hablando de una persona adulta, es un profesional, es un odontólogo de la región, que es bastante conocido acá”, indicó.

El sujeto fue detenido por usurpación de funciones, porte de un arma prohibida y además adulteración de instrumento público y este sábado pasará a control de detención.