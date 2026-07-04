SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

    Vecinos del sector informaron la sospechosa presencia de un solitario sujeto que vestía uniforme policial. Fue detenido por usurpación de funciones públicas.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Por usurpación de funciones públicas fue detenido este viernes en la Región de Coquimbo el exseremi de Salud Matías Letelier, luego de que fuera sorprendido realizando fiscalizaciones vehiculares usando ropa y elementos similares -incluyendo una pistola al cinto- a los utilizados por personal de Carabineros.

    Según informó el prefecto de Coquimbo, coronel Juan Escobar, fueron vecinos de La Serena quienes informaron la sospechosa presencia de un solitario sujeto que efectuaba tales controles en la intersección de Av. del Mar con Cuatro Esquinas, sin compañía ni la presencia de un vehículo policial.

    “Personal de Carabineros se constituyen en el lugar, fiscalizan a esta persona y se dan cuenta que efectivamente estaba con un uniforme similar, con similares características al de Carabineros de Chile, procediendo a su detención por usurpación de funciones”, indicó la autoridad policial.

    Agregó que en la revisión de la exautoridad -quien desempeñó el cargo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera-, se encontró un arma de fogueo. Asimismo, los uniformados hallaron “un vehículo que era de propiedad de la persona, el cual mantenía las placas patentes con encargo por robo”.

    Agregó que es materia de investigación la procedencia del uniforme y las demás especies incautadas.

    El coronel Escobar, además, relató que el detenido habría señalado que actuó motivado por el cariño que le tiene a la institución.

    “Él señaló que, la verdad, tenía un gran cariño por Carabineros y que él siempre quiso ser carabinero. Estamos hablando de una persona adulta, es un profesional, es un odontólogo de la región, que es bastante conocido acá”, indicó.

    El sujeto fue detenido por usurpación de funciones, porte de un arma prohibida y además adulteración de instrumento público y este sábado pasará a control de detención.

    Más sobre:PolicialCarabinerosLa SerenaexseremiMatías Letelier

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    Lo más leído

    1.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    2.
    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    3.
    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    4.
    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    5.
    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo
    Chile

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

    Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Definidos los cruces: revisa el calendario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026
    El Deportivo

    Definidos los cruces: revisa el calendario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

    Colombia se permite soñar: es el último clasificado a octavos de final del Mundial 2026

    Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely
    Cultura y entretención

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas
    Mundo

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”