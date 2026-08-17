Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, falleció el domingo a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur.

Según informó The New York Times, las autoridades aún investigan la causa de su muerte.

De acuerdo con información entregada por la oficina forense del condado de Greenville, los servicios de emergencia recibieron el aviso de una mujer en paro cardíaco al interior de un complejo de departamentos ubicado al oeste del centro de la ciudad.

Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años Courtesy of Paramount Pictures.

Cronología del caso

La llamada al 911 fue realizada por un conocido de Panettiere poco antes de las 14:00 horas . Las autoridades no han revelado la identidad de quien realizó el llamado.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar.

La mujer fue posteriormente identificada como Panettiere, quien fue declarada muerta a las 14:32 horas .

La actriz se encontraba alojada temporalmente en el complejo de apartamentos, según precisó la oficina forense.

Durante este lunes, al menos tres patrullas policiales permanecieron en las inmediaciones del recinto, mientras un helicóptero de prensa sobrevolaba la zona.

Sin intervención de terceros

El Departamento de Policía de Greenville señaló que una investigación preliminar no encontró evidencia de “ foul play o circunstancias sospechosas” , es decir no encontró indicios de intervención de terceros.

Asimismo, la autopsia realizada el lunes no mostró signos de traumatismo.

Sin embargo, la causa y la forma de la muerte todavía están pendientes de determinación .

Un funcionario de la oficina forense explicó que los resultados completos de la autopsia podrían tardar hasta tres meses.

Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

Una carrera desde la niñez

Panettiere comenzó su carrera frente a las cámaras cuando tenía apenas 11 meses, protagonizando un anuncio publicitario.

Su primer papel de relevancia llegó en 2000, cuando interpretó a la hija de un entrenador en Remember the Titans, película protagonizada por Denzel Washington.

Su reconocimiento internacional llegó años después con la serie Héroes , donde interpretó entre 2006 y 2010 a una animadora de secundaria con la capacidad sobrenatural de regenerarse .

Posteriormente protagonizó Nashville, serie emitida entre 2012 y 2018, en la que encarnó a una joven estrella de la música.

También participó en dos secuelas de la saga de terror Scream.