Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine

La muerte de Sam Neill, a los 78 años, provocó una ola de reacciones en el mundo del cine.

El actor, recordado por dar vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), falleció este lunes 13 de julio en Sídney, Australia , según confirmó su familia a través de un comunicado.

En él señalaron que su partida fue “repentina e inesperada” y destacaron que el intérprete murió rodeado de sus seres queridos y libre del cáncer que había enfrentado en los últimos años.

Aunque para millones de espectadores su nombre quedará ligado a la saga de dinosaurios de Steven Spielberg, críticos coinciden en que su legado va mucho más allá de ese personaje y que su mayor virtud fue construir una carrera marcada por la versatilidad.

Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine. Foto: DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Un actor versátil y de larga carrera

Para Cristián Briones, crítico de cine en The Clinic, las actuaciones de Sam Neill y su carrera de más de cinco décadas van más allá de Jurassic Park.

“Se entiende que se le relacione con esa película porque trascendió muchísimo, pero también están Posesión (1981), Cazando Salvajes (2016) o lo que hizo en Australia y Nueva Zelanda, son trabajos que también han perdurado", señala.

A su juicio, Sam Neill tenía personajes variados y una interpretación “muy honesta”.

“A pesar de que sus personajes eran distintos, uno siempre podía llegar a Sam Neill. Eso hizo que la gente le tomara mucho cariño tanto en roles protagónicos como secundarios ”, afirma Briones.

Esa capacidad para adaptarse a papeles muy distintos también es destacada por Ana Josefa Silva, crítica de cine en BioBioChile.

“Cualquier buen actor tiene que ser versátil, y eso es precisamente lo que distinguía a Sam Neill. Si uno mira su filmografía, en cine y televisión, es completamente diversa”, explica.

Silva destaca que el actor podía pasar de grandes éxitos comerciales como Jurassic Park a películas premiadas como El piano (1993) o series emblemáticas como Peaky Blinders (2013) sin perder fuerza interpretativa .

“Construía personajes desde dentro, no externamente. Ese es el valor de un actor”, sostiene Silva.

Para Ignacio de la Maza, editor multimedia de Radio Infinita, Neill nunca se comportó como una estrella por encima de sus proyectos.

“Desde dramas como El Piano hasta películas de culto como En la boca del miedo (1994) o Event Horizon (1997), Sam Neill siempre se lo tomaba tan en serio como un ataque cardiaco. Cada vez que aparecía en pantalla sabías que ibas a ver algo especial “, comenta.

Mucho más allá de Jurassic Park: cuál fue el legado de Sam Neill en el cine. Foto: BBC

El Dr. Grant, su papel más icónico

Sin embargo, todos coinciden en que Alan Grant terminó convirtiéndose en el papel con el que la mayoría del público reconoce.

Briones sostiene que el personaje trascendió precisamente por la interpretación de Neill.

“Lo que hace memorable al doctor Grant es darle todos los matices: el rechazo inicial a la paternidad, el sentido de fascinación y la humanidad que transmite. Sigue siendo una gran película de Spielberg, pero Sam Neill fue fundamental para que funcionara como funciona ”.

De la Maza comparte esa visión. “En vez de interpretarlo como una estrella de acción, Neill le da interior al personaje. Uno ve cómo se va convirtiendo progresivamente en la figura paterna que tanto rehúsa ser al comienzo de la película.

“Ningún otro actor vendía como él el asombro absoluto de estar compartiendo espacio con dinosaurios vivientes”, agrega De la Maza.

Por su parte, Silva destaca la mirada del actor para interpretar los primeros planos en la cinta de dinosaurios.