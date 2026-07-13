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    Aumentan a 4.561 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

    Las autoridades confirmaron que el número de heridos se mantiene en 16.740, mientras más de 30.000 efectivos y voluntarios continúan con las labores de remoción de escombros y atención en las zonas afectadas de la costa central.

    Por 
    Luis Cerda
    [e]STR

    El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió el centro de la costa de Venezuela el pasado 24 de junio continúa en ascenso. Las autoridades nacionales elevaron este lunes a 4.561 la cifra de personas fallecidas, mientras que el registro de heridos se mantiene estable en 16.740, de acuerdo con los últimos reportes oficiales.

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló a través de un mensaje en sus redes sociales el impacto de los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter. Rodríguez precisó que la fuerza de los movimientos telúricos provocó daños severos en al menos 856 edificaciones, de las cuales 190 sufrieron un colapso total.

    Hasta la fecha, se han registrado 1.254 réplicas en la región afectada, manteniendo en alerta a la población y a los equipos de emergencia.

    Despliegue de rescate y asistencia humanitaria

    El último informe oficial de las autoridades destaca que las operaciones de salvamento han logrado rescatar con vida a 6.462 personas. En este momento, un total de 20.231 ciudadanos se encuentran refugiados en campamentos provisionales de asistencia, mientras que la cifra de personas que han quedado completamente sin vivienda asciende a 17.907.

    Para hacer frente a la catástrofe, se ha dispuesto de un contingente masivo en el terreno. Este despliegue incluye a 30.989 efectivos de seguridad y rescate nacionales, apoyados por 2.471 especialistas de misiones de rescate internacional y un equipo solidario de 30.692 voluntarios.

    En el ámbito sanitario, el sistema de salud y de campaña ha brindado atención médica a un total de 33.085 pacientes desde el inicio de la emergencia, priorizando la estabilización de los heridos y el apoyo psicológico a los damnificados.

    Más sobre:VenezuelaterremotosDoble terremoto

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