¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?

La historia parece sacada de una serie de True Crime: una exministra británica -con visiones controvertidas- aparece muerta en su casa, en la zona rural de Haytor, en el sur de Inglaterra, con “lesiones graves” y su deceso es investigado por la policía antiterrorista.

Se trata de Ann Widdecombe, una exministra conservadora, conocida por haberse cambiado al partido de extrema derecha, Reform UK, quien murió a los 78 años y cuyas circunstancias de fallecimiento han generado cuestionamientos. Al punto de que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró que, como resultado de “nueva información y pruebas”, los agentes especializados en lucha antiterrorista están “ahora al frente de la investigación del horrible asesinato”.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Mahmood afirmó que la policía estaba “siguiendo múltiples líneas de investigación para determinar la motivación de este ataque” y que sus pensamientos seguían con la familia y los amigos de Widdecombe, una política británica con una larga trayectoria.

Figura destacada de la derecha política británica durante décadas y ferviente defensora del Brexit desde sus inicios, tenía opiniones directas y actitud pragmática. Se inscribió en el programa de baile Strictly Come Dancing en 2010, poco después de dejar el Parlamento, tras haber representado a la circunscripción de Maidstone, en Kent, durante más de 20 años.

Ann Widdecombe.

La unidad antiterrorista del sureste de Inglaterra declaró en un comunicado que un hombre blanco británico de 28 años, originario de Rotherham, en el sur de Yorkshire, que fue arrestado el sábado bajo sospecha de asesinato, ha sido detenido nuevamente “bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo”.

Esto supone un cambio significativo, ya que la policía de Devon y Cornwall declaró el viernes a la prensa que la muerte de Widdecombe no se estaba tratando como un caso de terrorismo. En aquel momento, la policía también afirmó no tener información que sugiriera un móvil político, declaraciones que se reiteraron durante el fin de semana.

En los últimos días, varios de sus partidarios han cuestionado la versión policial de la investigación, especialmente después de que se supiera que el hombre arrestado aparentemente condujo unos 270 kilómetros desde Rotherham hasta la casa de Widdecombe.

Richard Tice, subdirector del partido Reform UK, afirmó que quienes criticaron el escepticismo de su partido respecto a la versión policial “deben disculparse ahora”, después de que la policía antiterrorista se hiciera cargo de la investigación. En 2023, Widdecombe se unió a Reform UK, sucesor del Partido del Brexit, como portavoz de inmigración y justicia del partido.

Se cree que Widdecombe fue asesinada poco después del mediodía del miércoles pasado. Participó virtualmente en un programa de debate político después de las 8 de la mañana, pero no se presentó a una cita similar esa misma tarde con Channel 5, tras supuestamente contactar con un miembro del equipo de producción del canal para confirmar su aparición poco después de las 12 del mediodía.

La policía y los paramédicos encontraron su cuerpo a primera hora del día siguiente en su casa, en el pequeño pueblo de Haytor, en los límites del Parque Nacional de Dartmoor. La residencia se encuentra en el condado de Devon, que, con una población de más de 1,25 millones de habitantes, suele registrar menos de 15 homicidios al año.

La policía declaró que había sufrido “heridas graves”, pero no detalló la presunta causa de la muerte ni si se utilizó un arma.

La posibilidad de que el homicidio de una figura política británica esté siendo investigado por altos funcionarios antiterroristas por tercera vez en una década probablemente planteará interrogantes difíciles sobre la seguridad de los parlamentarios, consignó la cadena CBC.

La conmoción y el dolor por el asesinato de Widdecombe trascendieron las divisiones partidistas a finales de la semana pasada. Pero con el paso de los días, el debate también incluye el tema de la seguridad, dada la historia reciente.

Precisamente este año, se anunció una investigación independiente sobre las deficiencias de las autoridades para localizar, y posiblemente deportar, al hombre que asesinó al diputado conservador Sir David Amess en octubre de 2021. El autor era un simpatizante del Estado Islámico que años antes había sido señalado por los servicios de inteligencia por una posible radicalización. Amess, de 69 años, fue apuñalado 21 veces en una iglesia mientras se reunía con sus electores.

Jo Cox, diputada laborista desde hacía poco más de un año, fue asesinada al llegar a una reunión con sus electores en junio de 2016, mientras que un hombre de 77 años resultó herido al intentar intervenir. Testigos en el juicio declararon que el agresor, un jardinero desempleado, gritó “¡Primero Gran Bretaña!” durante el ataque.

Cox, una mujer de 41 años y madre de dos hijos pequeños, fue apuñalada 15 veces y recibió disparos en la cabeza y el pecho con un rifle de caza calibre .22 que había sido reportado como robado aproximadamente un año antes.

Los asesinos de Amess y Cox cumplen cadena perpetua. Mahmood hizo referencia a las muertes de Cox y Amess al dirigirse al Parlamento el lunes para informar sobre los últimos avances de la investigación. “La política es una vocación para quienes estamos aquí y no debería ser peligrosa. Por lo tanto, es responsabilidad de la Cámara (de los Comunes) y del gobierno trabajar juntos para proteger a quienes eligen servir”, afirmó.

Contra el aborto y la eutanasia

Widdecombe nació en Bath, Somerset, en 1947 y estudió latín en la Universidad de Birmingham, y posteriormente filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, antes de ser elegida concejal del distrito de Runnymede.

Widdecombe era miembro de la Fraternidad Cristiana Conservadora y mantenía posturas socialmente conservadoras firmes, oponiéndose al aborto, a la eutanasia y a los derechos de los homosexuales, y apoyando la reintroducción de la pena de muerte.

Fue muy crítica con la decisión del primer ministro conservador David Cameron de legalizar el matrimonio homosexual y, en 2019, provocó una airada reacción tras sugerir que la ciencia podría algún día “producir una respuesta” a la homosexualidad.

I am deeply saddened to hear of the death of Ann Widdecombe. The circumstances of her death are extremely distressing and my thoughts are with Ann's family and loved ones.



Ann's dedication to public service was decades long, and she was a true servant of her constituents.



I… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) July 10, 2026

Elegida diputada por primera vez en 1987, a menudo soportaba comentarios crueles sobre su aspecto, e incluso un periódico la llamó “Doris Karloff”, en referencia a la antigua estrella de películas de terror de Hollywood, Boris Karloff, indicó la BBC.

“Soy una mujer con dientes prominentes, regordeta, fea, con sobrepeso, solterona... ¡qué demonios!”, respondió.

Tampoco tuvo reparos en criticar a sus colegas conservadores, llegando a describir al miembro de la Cámara de los Lores, Michael Howard como alguien que tenía “algo de la noche”.

A pesar de ser una de las pocas mujeres parlamentarias en la década de 1980, no tenía mucha simpatía por las feministas, a quienes describía como “quejonas”.

Reflexionando sobre su carrera política en 2016, dijo: “Nunca anduve buscando problemas, así que nunca los encontré. El único problema que encontré como diputada fue la falta de baños”.

Gran amante de los animales, también fue una de las pocas diputadas conservadoras que se opusieron a la caza del zorro. Incluso creó una sección de su sitio web, Widdyweb, dedicada a los gatos domésticos con los que ha convivido, a adoptar cabras y a convertirse en la madrina de un santuario de burros.

En 2007, escribió que no quería restarle importancia al problema del cambio climático, pero se mostraba escéptica ante las afirmaciones de que acciones específicas evitarían la catástrofe. En 2008, Widdecombe afirmó que “la ciencia del cambio climático es objeto de una fuerte controversia” y, en 2009, que “no existe el cambio climático, ¿acaso nadie ha mirado por la ventana últimamente?”. Fue una de las cinco diputadas que votaron en contra de la Ley de Cambio Climático de 2008.

Tres años después de convertirse en diputada, llegó hasta el gobierno como viceministra de Seguridad Social y posteriormente fue ascendida a la cartera de Empleo.

En 1995, fue ascendida a ministra de Prisiones, donde se vio envuelta en una polémica tras defender la política de encadenar a las prisioneras embarazadas para evitar que escaparan.

Condecorada por el Papa

Tras la aplastante victoria laborista de 1997, trabajó bajo las órdenes de William Hague como secretaria de Salud en la sombra entre 1998 y 1999, y como secretaria del Interior en la sombra entre 1999 y 2001.

Ann Widdecombe.

Según la cadena BBC, cuando se retiró de la política en 2010, se sintió decepcionada por no haber recibido una oferta de David Cameron para ocupar un puesto en la Cámara de los Lores.

Widdecombe siguió escribiendo, publicando cuatro novelas de ficción y una autobiografía, y apareció en numerosos programas de radio y televisión, incluso como presentadora invitada del concurso de noticias Have I Got News for You.

En 2013, fue condecorada por el Papa Benedicto XVI con el título de Dama de la Orden de San Gregorio, por sus servicios a la política y la vida pública, en particular por su oposición al aborto y a la eutanasia.

Se convirtió al catolicismo en 1993 tras abandonar la Iglesia de Inglaterra. Sobre su decisión, declaró a The Times: “Tener una iglesia que llama al pecado por su nombre y ya no le da importancia es un gran alivio”. En declaraciones a New Statesman, agregó: “La ordenación de mujeres fue la gota que colmó el vaso, pero fue solo una de muchas. Durante años me había sentido desilusionada por las concesiones de la Iglesia de Inglaterra en todo. A la Iglesia Católica no le importa si algo es impopular”.