Oficialismo y oposición piden al gobierno informar medidas preventivas ante inminente sistema frontal en zona centro-sur

La llegada de un sistema frontal pronosticado para la zona centro-sur del país, derivó en una serie de solicitudes al gobierno desde el oficialismo y la oposición, para conocer las medidas preventivas, de coordinación y de contingencia que se han dispuesto para enfrentar el evento climático.

La bancada de diputados de Renovación Nacional, Evópoli e independientes, por ejemplo, ofició al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), supervigilado por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de la cartera, para que entregue detalles de dichas acciones.

El diputado Diego Schalper. Dedvi Missene

El documento, firmado por el jefe de comité, diputado Diego Schalper (RN), y suscrito por la totalidad de los integrantes de la bancada, busca verificar que “el Estado cuente con una planificación adecuada para minimizar los riesgos que podrían afectar a miles de familias, especialmente considerando la experiencia de emergencias anteriores marcadas por inundaciones, cortes prolongados de suministro eléctrico y problemas de conectividad”.

Los parlamentarios solicitaron a través del escrito conocer cuáles son las estrategias nacionales implementadas por Senapred para anticiparse al sistema frontal y cuáles serán las acciones específicas en cada una de las regiones que podrían verse afectadas, incluyendo la coordinación con Delegaciones Presidenciales, Gobiernos Regionales y municipios.

Además, los congresistas del oficialismo requirieron información sobre el trabajo preventivo realizado junto a organismos clave como el Ministerio de Obras Públicas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Bomberos, el Ministerio de Salud y las empresas de servicios básicos, “con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna frente a eventuales emergencias”.

Con el oficio, destacan, se busca conocer si el gobierno ha identificado previamente sectores con mayor riesgo de inundaciones, remociones en masa, interrupciones de conectividad o cortes de energía eléctrica, así como las medidas especiales que se han adoptado para esos lugares.

Los diputados también solicitaron antecedentes sobre los planes de contingencia destinados a resguardar infraestructura crítica, establecimientos educacionales, centros asistenciales y otros servicios esenciales, además de las medidas específicas contempladas para proteger a las personas electrodependientes, uno de los grupos más vulnerables durante este tipo de emergencias.

Desde la bancada RN señalan que esperan una respuesta oportuna y detallada por parte de Senapred respecto de todas las acciones desplegadas antes de la llegada del sistema frontal.

Garantizar el sistema eléctrico

Desde la oposición, la senadora de la Democracia Cristiana (DC) y presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, Yasna Provoste, también solicitó al Ejecutivo saber las medidas ante el inminente temporal, por un posible colapso de las redes eléctricas.

Valparaiso, 10 de marzo 2026 Punto de prensa de la senadora Yasna Provoste Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La legisladora hizo la solicitud directamente a la ministra de Energía, Ximena Rincón, en la sesión de este lunes de la instancia parlamentaria sobre materia energética.

“Como esta es la Comisión de Energía y está sesionando antes de todos los pronósticos, también nos gustaría, ministra, que al término de esta sesión usted se pudiese referir a cuál es la preparación que se está llevando adelante desde su sector para enfrentar la situación climática”, le pidió a la secretaria de Estado.

Provoste puso énfasis en “garantizar que no tengamos que volver a vivir las situaciones tan complejas que generaron los temporales del año antepasado respecto de los cortes masivos, que duraron además una buena parte de las interrupciones del servicio de suministro eléctrico”.

Señal de Kast

La primera señal de preocupación ante el sistema frontal, eso sí, la dio el Presidente José Antonio Kast, quien decidió suspender una gira de tres días que tenía programada al norte del país durante esta semana.

El itinerario contemplaba actividades en la Región de Tarapacá entre el miércoles 15 y el viernes 17 de julio. Entre ellas, una visita a Colchane y su participación en la festividad de La Tirana.

La determinación del Mandatario, señalaron desde Presidencia, obedece a permanecer en Santiago para inicialmente monitorear desde La Moneda el fenómeno meteorológico. Y si es necesario, desplegarse en las zonas que lo requieran.