Construcción del teleférico Alto Hospicio-Iquique suma certificación internacional y otra sustentable

El proyecto para la construcción del teleférico que conectará las comunas de Alto Hospicio e Iquique, obtuvo la certificación de Climate Bonds Initiative (CBI) como activo soberano, reconocimiento que lo posiciona como una iniciativa pionera a nivel mundial en materia de infraestructura sostenible y financiamiento verde.

También contará con Certificación Edificio Sustentable (CES) lo que permitirá vincular esta infraestructura con una herramienta nacional de evaluación y cuantificación de reducción de emisiones.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección General de Concesiones (DGC), consiste de un sistema teleférico eléctrico de 5,7 kilómetros diseñado para mejorar la conectividad entre ambas comunas. Una alternativa de transporte rápida, eficiente y de cero emisiones.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, el sistema tendrá capacidad para transportar hasta 2.000 pasajeros por hora y por sentido, incorporando estaciones, accesibilidad, andenes, salas técnicas y mejoras en el espacio público.

Según explicó Hernán Madrid, jefe de CES, la versión actual de esta certificación permite determinar la reducción de emisiones en operación de un edifi1cio, comparando el consumo energético estimado con un edificio de referencia.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también cumplió un rol clave mediante cooperación técnica con el Estado, apoyando el relacionamiento con el verificador y con Climate Bonds Initiative. La certificación se obtuvo a partir del fortalecimiento de los requisitos de sostenibilidad en las bases de licitación elaboradas por la DGC.

Impacto financiero

Juan Eduardo Chackiel, director general de Concesiones en la DGC, destacó que esta certificación “refleja la calidad de la preparación de proyectos hoy en la DGC, con guías y procesos que aseguran la adecuada consideración de los factores de sostenibilidad”.

Asimismo, señaló que el reconocimiento tiene un potencial impacto financiero, ya que la empresa que se adjudique el proyecto tendrá opciones para “ ampliar y optimizar su financiación mediante el acceso a inversionistas e instrumentos vinculados al financiamiento verde”.

En este caso, el Teleférico Alto Hospicio-Iquique también fue reconocido en los Climate Bonds Awards 2026, donde Chile recibió la distinción “First Sovereign Asset Certification in the World”.