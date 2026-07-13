Diputados del PDG critican que diplomacia “se use como premio de consuelo” tras posible nombramiento de exministra Steinert

Los diputados del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras, Tamara Ramírez, Patricio Briones y Fabián Ossandón, manifestaron su rechazo ante la confirmación del canciller Francisco Pérez Mackenna sobre la posibilidad de designar, tal como lo adelantó La Tercera, a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en un cargo en el exterior.

Los parlametarios criticaron lo que denominaron la lógica de la “sillita musical” adoptada por el gobierno, acusando que este tipo de nombramientos contradice los estándares de probidad que la actual administración aseguró tener. En ese sentido, los legisladores enfatizaron la importancia de aprobar la denominada “ley antipitutos”, la cual busca erradicar el nepotismo y el favoritismo político en el aparato estatal.

La diputada Flor Contreras, señaló que “la eventual designación de la exministra Steinert en el exterior es impresentable, primero, porque no tiene ninguna preparación ni carrera en el servicio exterior, y segundo, porque ya es hora de cortar de raíz con estas agregadurías que solo sirven como premios de consuelo. No podemos seguir permitiendo que los cargos en el extranjero se utilicen como un refugio político para exautoridades que terminan saliendo cuestionadas por los propios órganos fiscalizadores, como la Contraloría. El servicio exterior debe ser técnico, profesional y de excelencia, no un escondite para salvar a los amigos del gobierno de turno”.

En la misma línea, el parlamentario Patricio Briones sostuvo que “el servicio diplomático de nuestro país requiere profesionales de carrera altamente calificados, no salvavidas de última hora para blindar a exautoridades cuestionadas por Contraloría. El gobierno comete un error profundo si pretende transformar nuestras embajadas en un refugio de impunidad y en premios de consuelo financiados por el bolsillo de todos. Los chilenos ya están hastiados de este tipo de política añeja, donde los fracasos de gestión se terminan premiando con pasajes y viáticos en el extranjero. Si insistimos en utilizar la diplomacia como una agencia de empleo privada para los amigos de turno, solo seguiremos destruyendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Por su parte, Tamara Ramírez recalcó que “la gente ya se aburrió de este tipo de política y de estas designaciones a dedo que se pagan con la plata de todos los chilenos. Los cargos diplomáticos exigen preparación y trayectoria, no se inventan de la noche a la mañana como premios de consuelo para quienes salen por la puerta de atrás. Es impresentable que el gobierno pretenda borrar con el codo lo que escribe con la mano, y transformar las embajadas en un refugio político para esconder a exautoridades cuestionadas por la Contraloría. La gente exige transparencia y meritocracia, y ya no tolera que el servicio exterior siga operando como la agencia de empleo de las autoridades de turno”.

Finalmente, el diputado Fabián Ossandón dijo que “al Presidente Kast le pido que tome mejores decisiones. Las chilenas y chilenos están cansados de los pitutos y de los premios de consuelo. El Gobierno no puede transformarse en una agencia de reubicación para autoridades cuestionadas. Los cargos públicos deben entregarse por mérito, capacidad y experiencia, no como recompensa política. Ese es el tipo de decisiones que la gente rechaza y que solo sigue debilitando la confianza en las instituciones públicas”.