¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

Son muchos los pacientes con depresión que logran mejoría después de empezar su tratamiento con antidepresivos. Sin embargo, un grupo de ellos responde de forma distinta al mismo tratamiento : pese a haber seguido al pie de la letra la terapia, los síntomas continúan.

Estos casos suelen llamarse depresión resistente al tratamiento (DRT), una condición que requiere una evaluación exhaustiva del médico tratante, y estrategias distintas a las convencionales.

En general, los pacientes con DRT intentaron al menos dos esquemas diferentes de administración, durante 6 a 8 semanas cada uno, sin mostrar respuestas positivas.

“No se trata simplemente de una tristeza ‘más fuerte’, sino de un cerebro que procesa la enfermedad de forma distinta y que, por lo tanto, requiere estrategias terapéuticas de mayor especialización para lograr la remisión” , dice el Dr. Renzo Menéndez, jefe de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Clínica RedSalud Vitacura.

El especialista explica también que este tipo de depresión no radica en la voluntad del paciente, sino en la complejidad de su neurobiología.

¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra Tendencias / La Tercera

Qué es la depresión resistente al tratamiento

Según el especialista, la depresión resistente al tratamiento aparece cuando un paciente no presenta una mejoría clínica significativa después de haber probado, de manera rigurosa, al menos dos esquemas distintos de antidepresivos , administrados en dosis adecuadas y durante el tiempo suficiente.

En una depresión de respuesta positiva, los medicamentos tradicionales logran regular los neurotransmisores y estabilizar los circuitos cerebrales relacionados con el estado de ánimo. En cambio, en la depresión resistente, existen mecanismos biológicos más complejos que limitan o bloquean el efecto de estos fármacos.

¿Por qué ocurre?

“La depresión mayor es una enfermedad multifactorial con alteraciones biológicas, genéticas y estructurales de los circuitos cerebrales que regulan el ánimo”.

¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra Tendencias / La Tercera

De acuerdo con la evidencia citada por el especialista, alrededor del 30% de los pacientes con depresión mayor presenta depresión resistente al tratamiento . Incluso, algunos estudios muestran que hasta un 50% no consigue una remisión completa después de dos tratamientos farmacológicos adecuados.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran los determinantes genéticos, la presencia de trastornos de ansiedad, enfermedades crónicas dolorosas y los antecedentes de traumas o experiencias adversas durante la infancia, elementos que pueden modificar la respuesta del cerebro a los tratamientos convencionales.

Síntomas de la depresión resistente al tratamiento

Según el médico, algunas señales de alerta de que un paciente podría tener este tipo de depresión son:

Persistencia de desánimo intenso.

Aislamiento social progresivo.

Deterioro cognitivo marcado.

Alteraciones graves del sueño.

Desesperanza profunda.

Ideación suicida.

Recibir este diagnóstico no significa que ya no existan opciones terapéuticas.

“Para quienes han probado múltiples tratamientos sin éxito, es importante entender que la falta de respuesta a los antidepresivos de primera línea es un escenario complejo, pero no definitivo” , asegura el médico.

La neuroplasticidad del cerebro —la capacidad que tiene para adaptarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones entre sus neuronas— permite que este siga generando nuevas vías de respuesta, incluso después de varios intentos fallidos.

Por ello, un psiquiatra podrá manejar la depresión resistente, dentro de un marco de seguridad y acompañamiento multidisciplinario. El abordaje actual combina una optimización farmacológica, psicoterapia, especialmente la cognitivo-conductual y, en los casos más complejos, técnicas de neuromodulación.

“La evidencia científica y la experiencia clínica diaria muestran que un número importante de estos pacientes, pese a considerar agotadas sus opciones, logra una remisión significativa”.

¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

La diferencia entre la depresión resistente y la “pseudo-resistencia”

Antes de confirmar el diagnóstico, los especialistas deben asegurarse de que realmente se trata de una depresión resistente.

Para ello, explica el Dr. Menéndez, primero es necesario descartar lo que se conoce como “pseudo-resistencia”.

Esto implica comprobar a través de un proceso minucioso que el paciente siguió correctamente el tratamiento indicado, descartar enfermedades médicas que puedan estar manteniendo los síntomas y confirmar que la apreciación inicial sea la correcta.

“Solo una vez despejadas estas variables, podemos confirmar formalmente el diagnóstico de depresión resistente al tratamiento e iniciar un enfoque especializado de Psiquiatría Intervencionista”, señala.