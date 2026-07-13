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    El modelo de negocios con el que Vector Capital debutará en el mercado colombiano

    La compañía cuenta con más de 500.000 usuarios y en su mayoría provienen de 8 fintechs que a través de sus sistemas invierten en los mercados.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    De izquierda a derecha: Joan Daga, líder de finanzas corporativas; Adriana Rivera, Country Manager Colombia; Alonso Casas, socio y líder de VectorLabs; Federico Goycoolea, gerente general de Vector Capital, y Pablo Kuhlenthal, presidente. Pablo Vásquez R.

    Desde 2010 han cerrado en torno a 20 corredoras de bolsa en Chile. La intermediación de valores es un mercado de márgenes estrechos donde las compañías con mayor patrimonio se han impuesto.

    Y en este contexto, en 2018 Vector Capital ingresó como corredora a la Bolsa de Santiago. Hoy son la sexta mayor por montos transados en acciones, y alistan el lanzamiento de una intermediaria en Colombia.

    Pablo Kuhlenthal, presidente de la corredora, explica que sus planes implican “continuar con la expansión en Chile y abrir la operación en Colombia. Oficialmente ya somos los accionistas del vehículo y estamos en proceso de sacar las aprobaciones de funcionamiento, que se esperan para el segundo semestre”.

    “Desde el punto de vista de negocios, seguiremos desarrollando el canal tradicional, clientes institucionales, family offices, multifamily offices, asesores de inversión y el canal de finanzas corporativas”, explica.

    En el detalle, el gerente general de la firma, Federico Goycoolea, comenta que, en Colombia - cuyo country manager es Adriana Rivera - proyectan alcanzar el punto de equilibro tras doce meses del lanzamiento, el que esperan realizar entre noviembre y diciembre.

    “La idea es una estructura liviana que también se apalanque en ciertas áreas de Chile, y que en tres años represente entre el 20% y 25% de los ingresos”, apunta.

    Sobre la decisión de abrir una compañía en Colombia, Kuhlental sostiene que la oportunidad de negocios que vieron es entregar “acceso a los colombianos de invertir en acciones americanas. El colombiano, por su historia, tiene una propensión a comprar dólares, pero no hay tanto acceso a valores de EEUU y es caro”.

    Junto con ella cuenta que “en Colombia tuvimos la oportunidad de comprar una licencia que se iba a perder. Pero Perú probablemente va a estar entre los candidatos más adelante”.

    Actualmente los accionistas mayoritarios de Vector Capital son Kuhlental y su hermano Cristian (36%) junto a Goycoolea (35%). En 2024 Andrés Rojas y Erwin Andia salieron a vender su participación del 30%, ocasión en la que ingresaron Dag von Appen, Gerardo Varela y el empresario chileno-alemán Ricardo Kirsten, que se quedaron con el 25%.

    El modelo de negocios

    Para el primer trimestre de este año más que duplicaron las ganancias, las que pasaron desde $445 millones a $1.004 millones.

    Tal como ocurre acá, el área fintech será clave en la operación internacional de Vector Capital. De hecho, será la línea de negocios con la que iniciarán sus operaciones, para lo cual ya han invitado a algunas de las fintechs con las que trabajan en Chile, además de una colombiana.

    La empresa ha logrado expandirse conectando a 8 fintechs que, a través de ellos, invierten en EEUU y Chile. Actualmente, en torno al 90% de sus usuarios y entre el 15% y 20% de sus ingresos provienen de dicho negocio.

    Según Goycoolea, la industria del corretaje en el país “se ha movido hacia la administración de patrimonios, mientras que nosotros hemos seguido en un modelo más antiguo de transaccionalidad, pero de una forma distinta, porque en algún momento nos dimos cuenta que, había espacio para conectar a las fintech, y sin querer nos hemos convertido en un ecosistema”.

    “Nosotros proveemos condiciones para que nuestros partners, como institucionales en el negocio más tradicional, las fintechs, los asesores y los clientes, puedan operar a través de nosotros, más que gestionar plata como institucional”, señala Kuhlental.

    Y Goycoolea precisa: “calculamos un índice que es monto transado por corredora dividido por patrimonio, por cada peso nosotros transamos dos veces más que la corredora que nos sigue”.

    En esa línea, el gerente general de Vector señala que siempre ha habido demanda por invertir, pero a diferencia de lo que ocurría anteriormente, “las fintech han entregado alternativas para que los clientes inviertan a precios atractivos, por ejemplo, en EEUU. El mundo se ha abierto. En un año aumentamos nuestra planta desde 28 a 40 colaboradores, porque pasamos de 200.000 usuarios a 500.000. Son clientes pequeños, y para que sea rentable hay que ser muy eficiente en los costos”.

    “En la métrica del emprendimiento se mide mucho el CAC (costo de adquisición de clientes). Nuestro índice no es cero, pero se acerca mucho, porque las fintechs son los referidores, y nosotros tenemos un costo marginal de infraestructura, de facturación, operación, pero que es súper bajo”, agrega kuhlental.

    Actualmente, dice Goycoolea, “hacemos 5.000-6.000 operaciones diarias, y 3.000 en transacciones en monedas por día de parte de clientes que invierten en EEUU. y compran US$20 o US$50 en acciones”.

    Ese es el modelo que esperan llevar a Colombia, dice Kuhlental, pues en dicho país “no hay ley fintech, entonces cualquiera de las firmas con las que ya operamos pueden iniciar en el país. Luego seguir con finanzas corporativas y posteriormente el negocio tradicional, pero eso es mucho más lento”.

    Respecto de su negocio de finanzas corporativas, Vector Capital apunta a transacciones de tamaño mediano. Hoy el área está a cargo de Joan Daga, socio y líder de finanzas corporativas, y cuentan con 14 mandatos activos, desde el levantamiento de deuda por US$2 millones hasta operaciones con empresas más grandes por hasta US$20 millones.

    Por otra parte, está Vector Labs, comandada por Alonso Casas. “Hoy día estamos haciendo crecer el equipo, son ya 25 personas, el 20% de la plata de la compañía”, dice Kuhlental.

    “Aparte de que tenga los negocios integrados a Vector, también tienen la meta de su internacionalización. Va a ser de la mano con nosotros igual, pero ya están participando de la licitación de softwares en Colombia y Chile”, cuenta Goycoolea.

    Más sobre:MercadosCorredores de BolsaVector CapitalPablo Kuhlental

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