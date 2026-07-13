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    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Los precios del petróleo subieron más de 3% este lunes tras una nueva ronda de ataques entre Estados Unidos e Irán por el control del Estrecho de Ormuz, ruta por la que transita cerca del 20% del suministro mundial de crudo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Precios del petróleo saltan 3,3% tanto en Londres como Nueva York

    Los precios del petróleo subían con fuerza la mañana del lunes después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques por el control del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes para el suministro energético mundial.

    El crudo Brent, de referencia para Chile, avanza 3,3% hasta US$ 78,48, mientras que el crudo WTI salta hasta US$ 73,78 . Los precios cedieron frente a los máximos de la sesión, luego de subir cerca de 5% más temprano.

    Nueva ronda de ataques

    El ejército de Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques el domingo contra Irán, después de golpear 140 objetivos el sábado, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

    Los ataques responden a un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque portacontenedores que transitaba por Ormuz.

    Irán respondió el domingo con ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait, Baréin y Omán, según la agencia estatal de noticias Tasnim.

    Los medios estatales iraníes señalaron que la Guardia Revolucionaria había cerrado Ormuz hasta nuevo aviso, pero el ejército de Estados Unidos rechazó esa versión. Centcom afirmó que el estrecho estaba abierto para “todas las embarcaciones que buscan transitar de manera lícita”.

    Petróleo sube tras nuevos enfrentamientos entre EE.UU. e Irán en Ormuz.

    “Las fuerzas de Estados Unidos están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación se mantenga disponible pese a la agresión, el hostigamiento, las amenazas y las declaraciones arbitrarias injustificadas de Irán”, dijo Centcom en una publicación en redes sociales el domingo. “Irán no controla el estrecho. El tráfico está fluyendo”.

    El presidente Donald Trump dijo que Ormuz estaba abierto en una entrevista con “Meet the Press” de NBC News emitida el domingo. La firma de inteligencia marítima Windward registró nueve barcos que transitaron el estrecho el sábado.

    La ruta sur, por aguas de Omán, permanece abierta al tráfico de entrada y salida, según el Joint Maritime Information Center, una coalición naval liderada por Estados Unidos con sede en Baréin que entrega actualizaciones de seguridad a barcos civiles que transitan aguas de Medio Oriente.

    Sin embargo, la situación de seguridad en Ormuz sigue siendo grave, indicó el centro en un aviso el domingo. Los marinos deben ejercer “extrema vigilancia”, agregó.

    “Por Ormuz pasa aproximadamente un quinto del comercio marítimo mundial de crudo y gas, y el tráfico de buques sigue muy por debajo de lo normal. Los productores del Golfo, con Emiratos a la cabeza, elevaron su bombeo a niveles récord para compensar, pero la prima de riesgo volvió y no se va a ir rápido”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance-Life Academy.

    Cuarto ataque en una semana

    Los ataques aéreos del fin de semana son la cuarta vez que Estados Unidos bombardea Irán en la última semana, en represalia por ataques a buques comerciales que transitan por Ormuz en el corredor sur protegido por el ejército estadounidense.

    Irán exige que los barcos usen una ruta norte por sus aguas territoriales, ya que reclama el control del estrecho.

    El nuevo brote de enfrentamientos se origina en interpretaciones contrapuestas entre Estados Unidos e Irán sobre cómo debía reabrirse Ormuz según un acuerdo de paz interino que ambos países firmaron el 17 de junio.

    Cerca del 20% del suministro mundial de petróleo transitaba por Ormuz antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero. El tráfico cayó abruptamente después de que Irán comenzara a atacar barcos en el estrecho a comienzos de marzo, aunque los tránsitos se habían recuperado tras la firma del acuerdo interino entre Washington y Teherán.


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