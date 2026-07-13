Gobierno presenta este lunes proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo y espera despacharlo en cuatro meses

Este lunes el gobierno ingresará al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo para poder dar adaptabilidad laboral al sector del turismo. El proyecto, liderado por el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Turismo, iniciará su proceso legislativo a través de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y entrará con suma urgencia.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, en entrevista con Pulso entregó detalles del Estatuto Laboral para el Sector Turismo. El primero de estos es un cambio a ciclo de jornadas más largos. “Hoy día la jornada se puede promediar en ciclos de hasta cuatro semanas. Para turismo el proyecto permite ciclos de hasta 52 semanas porque hay temporadas que duran varios meses y que después obviamente vienen más bajos (en intensidad de trabajo). Esto permite que en semanas de mayor demanda tú puedas trabajar más con un tope de hasta 45 horas semanales, por un máximo de ocho semanas dentro del ciclo y siempre compensadas con semanas de menor carga“, explica.

Esto significa que en el promedio de esas 52 semanas, las horas laborales trabajadas tienen que dar las 42 horas reglamentarias.

El segundo cambio busca cambiar el límite de domingos consecutivos que se puede trabajar, pasando de 8 a un máximo de 12. Esto se permitirá una vez al año, durante la temporada alta de actividad turística dependiendo del tipo de atractivo. Por ejemplo, verano para los sectores de playa, pero el invierno para los centros de esquí.

El tercer cambio es respecto al cobro de horas extras, poniendo reglas claras. Cada hora extra equivale a 1,5 horas de descanso, y se pueden acumular hasta 10 días hábiles al año. El trabajador tendrá que solicitarla con 1 semana de aviso, y el empleador tiene un plazo de 60 días para otorgarlos. Además, amplía el plazo de uso, desde 6 a 12 meses. De no utilizarse deben pagarse con recargo.

Si bien el proyecto está orientado al turismo, “nos ha pasado que desde que anunciamos este estatuto, han venido otros sectores productivos a plantear la posibilidad de sumarse también a la conversación, también al Ministerio del Trabajo. Nosotros creemos, por ejemplo, que la agricultura va a ser uno de los sectores que se va a sumar a la conversación, que también es un trabajo afectado por la estacionalidad y la temporalidad”, sostiene la autoridad. El retail también ha manifestado su interés de ser considerado dentro de la modificación.

Aunque no está contemplado en el plan inicial, el proyecto podría pasar posteriormente por la Comisión de Economía, dependiendo de las indicaciones que se hagan en el camino. “Nosotros esperamos que el proyecto no se demore más de cuatro meses. De manera que para la temporada alta de verano esté operativo”, estima Lagos.

Los efectos para el turismo

La subsecretaria afirma que el proyecto de ley “es un anhelo de la industria desde hace mucho tiempo. Reconoce la realidad propia del turismo, que tiene unas jornadas un poco distintas al resto de los trabajadores de Chile. Normalmente cuando las personas estamos descansando, las personas del turismo están trabajando. Y en Chile todavía tenemos un turismo que es muy estacional, que es muy intenso en la necesidad de mano de obra en ciertos periodos. Este proyecto busca reconocer esa realidad, intensificando de alguna manera las jornadas en temporadas altas, para compensarlas en las temporadas bajas”, explica la subsecretaria Lagos.

Cabe señalar que la propuesta fue consensuada con 6 gremios del turismo: la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Hoteleros de Chile, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Turismo en Chile (Aprotur), y la Asociación Chilena de Turismo Rural (Achitur).

La iniciativa busca mejorar los indicadores laborales del sector. Hoy la informalidad es de un 32% y la rotación laboral llega a un 38%. “Nosotros esperamos que con este estatuto haya más formalidad y haya menos rotación. Esperamos que para el sector privado esto sea un estímulo también a generar mayores contratos formales. Hoy día la rigidez laboral empuja que muchas empresas opten por soluciones más temporales”, dijo la subsecretaria.

María Paz Lagos apunta a que durante este gobierno se pueda bajar la informalidad del turismo de la barrera del 30%. Pero hay otras metas del gobierno como aumentar en un punto el aporte del turismo al PIB nacional, llegando al 4%. Para esto buscan impulsar una mayor conectividad área, y trabajar el desestacionalización de la actualidad, y mejorar la promoción internacional.

El gobierno además está trabajando en una cartera de proyectos habilitantes para el turismo, que considera US$2.562 millones en proyectos que serán lanzados durante la gestión y US$10.825 millones con los que ya están en curso.