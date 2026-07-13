SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno presenta este lunes proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo y espera despacharlo en cuatro meses

    La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, explica que el proyecto que modifica el Código del Trabajo entrará con suma urgencia a través de la Cámara de Diputados.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    10.07.2026 María Paz Lagos Subsecretaria de Turismo Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Este lunes el gobierno ingresará al Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo para poder dar adaptabilidad laboral al sector del turismo. El proyecto, liderado por el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Turismo, iniciará su proceso legislativo a través de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y entrará con suma urgencia.

    La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, en entrevista con Pulso entregó detalles del Estatuto Laboral para el Sector Turismo. El primero de estos es un cambio a ciclo de jornadas más largos. “Hoy día la jornada se puede promediar en ciclos de hasta cuatro semanas. Para turismo el proyecto permite ciclos de hasta 52 semanas porque hay temporadas que duran varios meses y que después obviamente vienen más bajos (en intensidad de trabajo). Esto permite que en semanas de mayor demanda tú puedas trabajar más con un tope de hasta 45 horas semanales, por un máximo de ocho semanas dentro del ciclo y siempre compensadas con semanas de menor carga“, explica.

    Esto significa que en el promedio de esas 52 semanas, las horas laborales trabajadas tienen que dar las 42 horas reglamentarias.

    El segundo cambio busca cambiar el límite de domingos consecutivos que se puede trabajar, pasando de 8 a un máximo de 12. Esto se permitirá una vez al año, durante la temporada alta de actividad turística dependiendo del tipo de atractivo. Por ejemplo, verano para los sectores de playa, pero el invierno para los centros de esquí.

    El tercer cambio es respecto al cobro de horas extras, poniendo reglas claras. Cada hora extra equivale a 1,5 horas de descanso, y se pueden acumular hasta 10 días hábiles al año. El trabajador tendrá que solicitarla con 1 semana de aviso, y el empleador tiene un plazo de 60 días para otorgarlos. Además, amplía el plazo de uso, desde 6 a 12 meses. De no utilizarse deben pagarse con recargo.

    Si bien el proyecto está orientado al turismo, “nos ha pasado que desde que anunciamos este estatuto, han venido otros sectores productivos a plantear la posibilidad de sumarse también a la conversación, también al Ministerio del Trabajo. Nosotros creemos, por ejemplo, que la agricultura va a ser uno de los sectores que se va a sumar a la conversación, que también es un trabajo afectado por la estacionalidad y la temporalidad”, sostiene la autoridad. El retail también ha manifestado su interés de ser considerado dentro de la modificación.

    Aunque no está contemplado en el plan inicial, el proyecto podría pasar posteriormente por la Comisión de Economía, dependiendo de las indicaciones que se hagan en el camino. “Nosotros esperamos que el proyecto no se demore más de cuatro meses. De manera que para la temporada alta de verano esté operativo”, estima Lagos.

    Los efectos para el turismo

    La subsecretaria afirma que el proyecto de ley “es un anhelo de la industria desde hace mucho tiempo. Reconoce la realidad propia del turismo, que tiene unas jornadas un poco distintas al resto de los trabajadores de Chile. Normalmente cuando las personas estamos descansando, las personas del turismo están trabajando. Y en Chile todavía tenemos un turismo que es muy estacional, que es muy intenso en la necesidad de mano de obra en ciertos periodos. Este proyecto busca reconocer esa realidad, intensificando de alguna manera las jornadas en temporadas altas, para compensarlas en las temporadas bajas”, explica la subsecretaria Lagos.

    Cabe señalar que la propuesta fue consensuada con 6 gremios del turismo: la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Hoteleros de Chile, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Turismo en Chile (Aprotur), y la Asociación Chilena de Turismo Rural (Achitur).

    La iniciativa busca mejorar los indicadores laborales del sector. Hoy la informalidad es de un 32% y la rotación laboral llega a un 38%. “Nosotros esperamos que con este estatuto haya más formalidad y haya menos rotación. Esperamos que para el sector privado esto sea un estímulo también a generar mayores contratos formales. Hoy día la rigidez laboral empuja que muchas empresas opten por soluciones más temporales”, dijo la subsecretaria.

    María Paz Lagos apunta a que durante este gobierno se pueda bajar la informalidad del turismo de la barrera del 30%. Pero hay otras metas del gobierno como aumentar en un punto el aporte del turismo al PIB nacional, llegando al 4%. Para esto buscan impulsar una mayor conectividad área, y trabajar el desestacionalización de la actualidad, y mejorar la promoción internacional.

    El gobierno además está trabajando en una cartera de proyectos habilitantes para el turismo, que considera US$2.562 millones en proyectos que serán lanzados durante la gestión y US$10.825 millones con los que ya están en curso.

    Más sobre:TurismoLaboralEmpleoMaría Paz Lagos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    Lo más leído

    1.
    Ejecutivo ingresará proyecto para reformular la calificación de mipymes y acelerar la entrega de patentes comerciales

    Ejecutivo ingresará proyecto para reformular la calificación de mipymes y acelerar la entrega de patentes comerciales

    2.
    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    3.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    4.
    Codelco se desiste de recurso contra Contraloría tras publicación de nueva resolución en el Diario Oficial

    Codelco se desiste de recurso contra Contraloría tras publicación de nueva resolución en el Diario Oficial

    5.
    Martín Mujica, de AFP Cuprum, y nuevo régimen de inversiones: “Es una propuesta estructuralmente correcta, pero se quedó estrecha respecto a maximizar las pensiones”

    Martín Mujica, de AFP Cuprum, y nuevo régimen de inversiones: “Es una propuesta estructuralmente correcta, pero se quedó estrecha respecto a maximizar las pensiones”

    6.
    Encuesta de la OCDE revela caída de la confianza de chilenos en el Estado al cierre de 2025

    Encuesta de la OCDE revela caída de la confianza de chilenos en el Estado al cierre de 2025

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 13 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”
    Chile

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

    Menores que cometen delitos graves: Fiscalía apunta a “fortalecer el sistema de justicia penal especializado” y no juzgarlos como adultos

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales
    Negocios

    Gobierno responde a Jara y Vallejo y anuncia proyecto de ley esta semana para ampliar ciclo de cálculo de las 40 horas semanales

    El petróleo registra fuerte alza tras ataques cruzados entre EE.UU. e Irán por el control del Estrecho de Ormuz

    Barómetro Unab: economía chilena se deteriora por segundo mes consecutivo, pero modera su caída

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Con nubes y máximas de hasta alrededor de 23°C: el tiempo en Santiago este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026
    El Deportivo

    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    Crisis del tenis: Mineduc exige antecedentes del título de Kegevic y señala que carrera de Marín “no está en los registros”

    ¿Josep Guardiola a la selección de Italia? La ofensiva que prepara Paolo Maldini para convencer al catalán

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio
    Mundo

    Datos muestran que Europa registró 10.000 muertes adicionales durante la ola de calor de finales de junio

    Irán califica como “guerra psicológica” las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

    China pide llegar a un acuerdo para el “restablecimiento cuanto antes” del “paso seguro” por Ormuz

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo