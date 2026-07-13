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    Declaraciones cruzadas y cuentas pendientes: el historial que enciende la semifinal del Mundial entre España y Francia

    Las dos potencias europeas vuelven a verse las caras para definir al primer finalista de Norteamérica 2026, en un cruce marcado por los dichos de Lamine Yamal y la réplica del plantel galo. El partido asoma como la oportunidad de oro para que Les Bleus rompan su mala racha ante los hispanos, quienes ya los dejaron en el camino de forma consecutiva tanto en la Eurocopa 2024 como en la Nations League 2025.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Tal como en la Euro 2024 y la Nations League 2025, Francia y España vuelven a cruzarse en una semifinales.

    El Mundial 2026 definirá a su primer finalista en un verdadero choque de colosos. Por un lado, asoma Francia, la gran favorita que llegó hasta semifinales con recorrido perfecto gracias al nivel arrollador de sus estrellas. Del otro, aparece España, selección cuyo juego colectivo y solidez defensiva se han convertido en una de las armas más imbatibles de todo el torneo.

    El partido tiene como componente principal el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, tal como en los clásicos del Real Madrid y Barcelona en LaLiga. Con ocho goles, el parisino ha brillado como uno de los máximos artilleros del torneo (junto a Lionel Messi), mientras que el joven futbolista hispano ha ido de menos a más y cada vez exhibe ciertos dotes de su calidad. Sin ir más lejos, fue nombrado MVP del cotejo contra Bélgica, en los cuartos de final.

    Precisamente, ese gran momento individual impulsó a Yamal a encender los fuegos antes del pitazo inicial, asegurando públicamente que el resto de las selecciones deben temer al juego de España. La respuesta desde el búnker galo no tardó en llegar, replicando con dureza que ellos no le temen a nadie.

    En ese sentido, la guerra de declaraciones cruzadas no hace más que alimentar una rivalidad que viene cuesta arriba para Francia, escuadra que saltará a la cancha con una evidente sed de revancha.

    Y es que en los últimos dos cruces, el balance ha sido para la Roja del Viejo Continente. En la Eurocopa 2024, ambas selecciones chocaron en semifinales y fue triunfo por 2-1 para los hispanos. En esa oportunidad, incluso, fue la irrupción definitiva de Yamal con un golazo fuera del área.

    Un año más tarde, en la misma ronda, pero de la UEFA Nations League, España también se impuso en un partidazo por 5-4 a los galos. Lamine, que ya tenía más recorrido en el Barcelona, se volvió a poner por delante de un Mbappé que no podía levantar el rendimiento en el Real Madrid.

    El último cruce entre España y Francia fue en las semifinales de la UEFA Nations League, con triunfo por 5-4 para los ibéricos. Foto: @SEFutbol

    Los dichos de Lamine y la respuesta de Konaté

    Fuera de los márgenes de la cancha, el partido ha estado marcado por los dichos de un lado a otro. En este caso, España comenzó la disputa a través de la encendida declaración de Yamal. “Yo creo que desde que ha empezado el Mundial, todo el mundo espera este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial, pero sin ningún miedo. Si hay alguien que puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros. Si le tienen que temer a alguien ellos somos nosotros. Somos los que les hemos eliminado“, lanzó.

    Sin embargo, la versión del lado contrario no tardó en llegar. El zaguero francés, Ibrahima Konaté, respondió a los dardos y prefirió bajarle el perfil. “¿Tiene Francia miedo a España? No, con toda honestidad. No prestamos atención a todo lo que se dice alrededor del partido. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este. Él puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros", aclaró.

    Con estas idas y vueltas en las declaraciones, todo se definirá en la cancha del Dallas Stadium. A contar de las 15 horas del martes 14 de julio, Francia y España lucharán por un lugar en la final de Norteamérica 2026.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de EspañaSelección de FranciaLamine YamalIbrahima KonatéFútbolEurocopa 2024Nations League 2025Copa del Mundo 2026Norteamérica 2026Mundial

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