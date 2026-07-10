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    La advertencia del técnico de España a Francia y Mbappé: “Somos el único equipo que logró vencerlos en dos partidos”

    Luis de la Fuente destaca la confianza que tiene en su equipo tras eliminar a Bélgica en los cuartos de final del Mundial.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La advertencia del técnico de España a Francia y Mbappé: “Somos el único equipo que logró vencerlos en dos partidos”. Wang Kaiyan

    España volvió a instalarse entre los cuatro mejores del Mundial después de 16 años. Tras eliminar a Bélgica por 2-1, en la Furia Roja ya palpitan el desafío que tienen por delante: la semifinal ante Francia.

    El técnico Luis de la Fuente valoró el recorrido de su equipo. “Vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer y de mejorar”, señaló.

    Consultado por el rendimiento de Mikel Merino, autor del tanto de la clasificación, el entrenador destacó la importancia del volante del Arsenal dentro del plantel. “Tiene muchas virtudes. Siempre que le necesitamos, está. Es un jugador top. Puede jugar en cualquier equipo. Para nosotros está hecho a la medida de este modelo”, afirmó.

    El error de Lammens permite el segundo gol español. Foto: FIFA.

    Sobre Les Bleus, De La Fuente aseguró que España afrontará el desafío convencida de que puede imponerse nuevamente a Francia. “Es legítimo y justo pensar que podemos superarla. Una grandísima selección se va a enfrentar a otra grandísima selección”, sostuvo.

    Luego lanzó una advertencia que refleja la confianza con la que llega el campeón de Europa. “Somos la única selección que logró vencer dos veces a Francia”, sentenció, recordando las victorias de España en la Eurocopa 2024 (2-1) y en la Liga de Naciones 2025 (5-4).

    El héroe de la clasificación también tomó la palabra. Merino, quien volvió a aparecer con un gol decisivo en el último minuto como ya lo había hecho frente a Portugal en los cuartos de final, reconoció la emoción que vive por repetir un momento tan especial. “¿Cómo voy a estar? Feliz... pasa otra vez. Parece que las casualidades no existen. Dudo que pase de nuevo, ojalá que sí. Estos dos partidos son un sueño hecho realidad”, comentó.

    El mediocampista destacó el impacto que tiene una Copa del Mundo y anticipó la semifinal frente al elenco dirigido por Didier Deschamps. “El Mundial es algo social. Une a todo el país. Esto es un orgullo. Ante Francia será de tú a tú. No se podía esperar otra cosa, más que un partido entre dos equipos de élite”, cerró.

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