El partido entre España y Bélgica tuvo un quiebre clave que, a la larga, explica por qué los hispanos avanzaron a las semifinales del Mundial. En los 70′, después de la pausa de hidratación, Thibaut Courtois abandonó la cancha.

El guardameta del Real Madrid había sufrido una lesión muscular en la pierna izquierda. La primera impresión, sobre todo por la decisión que tomó el cuerpo técnico de Rudi García de sacarlo del campo de juego, hizo pensar que el golero había sufrido un desgarro.

La decepción de Courtois pone en duda su futuro en Bélgica: “Podía seguir, el cambio ha sido decisión del técnico”

Su salida terminó siendo clave. Su sustituto, Senne Lamnens, terminó cometiendo un error clave en la jugada que permitió el gol de Mikel Merino. El guardameta fue incapaz de contener un disparo desde media distancia de Pau Cubarsí. El jugador de la Real Sociedad aprovechó el regalo del guardameta del Manchester United.

Con el transcurso de los minutos, y la eliminación ya sentenciada, Courtois encendió el debate. “Podía seguir. El cambio ha sido decisión del entrenador”, disparó. "No estoy molesto con el entrenador, estoy triste porque me estaba sintiendo bien y creo que podía parar a España“, intentó aclarar.

Yamal y Courtois vivieron un duelo aparte en los cuartos del Mundial. Foto: FIFA.

“Un poco jodido, pero bueno. En un golpeo largo sentí algo sin más, pensé que el isquio estaba cargado porque llevaba 30 balones en largo. En alguna parada lo notaba un poco y en otro golpeo en largo sentí que iba a más, me senté un momento para que lo viera el médico y quise seguir, pero no podía golpear y el míster me dijo que si no estaba al 100% me cambiaba. Yo dije que estaba mal, que no podía pegar en largo pero quería seguir a ver qué tal, si no tenía que pegar en largo podría seguir, pero no pasa nada, si el míster quiere alguien al 100% no pasa nada", profundizó.

El portero habló, también, de su futuro en el combinado belga. “Ya veremos. Tendré que hablar con Vincent Mannaert al respecto. Me gustaría tener un año más tranquilo, sin jugar partidos de la Nations League, y quedarme en Madrid para recuperarme. Si la federación belga está de acuerdo, genial. Si no, se acabó”

Pide clemencia

Courtois pidió mesura en las críticas a Lammens, por estas horas el principal apuntado por el revés ante los hispanos por el yerro que cometió en el gol de Merino. “Es verdad que el campo está muy seco, es mala suerte. al final el fútbol es así”, expuso

“No hay que matar al chico. Es un gran portero, ha hecho una gran temporada en el United y no lo merece”, estableció.