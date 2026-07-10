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    Encuesta de Seguridad Ciudadana 2025: 37,7% de los hogares en Chile fue víctima de algún delito

    Según las cifras de la Enusc, el 7,9% de los hogares chilenos manifestó haber sido sido víctima de al menos un delito violento en los 12 meses precedentes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2025 constató una disminución significativa en la victimización por delitos violentos y en la percepción de inseguridad en Chile, con una marcada heterogeneidad territorial en regiones y comunas, y un único aumento relevante: los delitos económicos.

    Esto, en días en la seguridad sigue siendo uno de los asuntos prioritarios para la ciudadanía, con el gobierno del Presidente José Antonio Kast y su nuevo ministro del ramo, Martín Arrau, impulsando en el Congreso una agenda legislativa que incluye medidas como el endurecimiento de penas a menores por delitos graves y el registro y sanción de personas que incurran en actos vandálicos e incivilidades.

    En una actividad en dependencias del Ministerio de Seguridad en la calle Teatinos 220, en Santiago, la tarde de este viernes, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Leonardo González, dieron a conocer los resultados del estudio.

    Según la encuesta realizada durante el segundo semestre del año pasado, el 7,9% de los hogares chilenos manifestó haber sido sido víctima de al menos un delito violento en los 12 meses precedentes, siendo el más frecuente el robo con violencia o intimidación que afectó al 3,2% de las familias.

    El sondeo consigna que el 37,7% de los hogares fue víctima de algún delito consultado en el estudio.

    Los datos de años anteriores

    En el reporte dado a conocer en julio del año pasado, con datos de 2024, la victimización por delitos violentos era de 8,5%, cifra similar al 8,2% registrado en la Enusc 2023.

    Por otro lado, se constató un aumento significativo entre quienes estimaban que serían víctimas de algún delito durante el año, pasando de 52,9% en 2023 a 57% en doce meses.

    En la Enusc 2022, en tanto, la percepción de inseguridad alcanzó su nivel histórico más alto. En ese estudio, las personas que percibían que la delincuencia había aumentado en el país llegó a 90,6%. El mismo índice en 2021 fue de 86,9% y en 2015 86,8%.

    La cifra en las encuestas de 2023 y 2024 se mantuvo estable, pasando de 87,5% a 87,7%.

    En cuanto a los delitos económicos, aquí se configura la excepción: es la única agrupación que aumenta, de 11,0% a 11,8% de los hogares, impulsada principalmente por el fraude bancario.

    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló que la Enusc demuestra que cuando las personas están expuestas a situaciones de incivilidad y delitos en su comuna, en su barrio, se multiplican hasta cinco veces las probabilidades de que se sientan inseguras. “El barrio es la escala donde se juega, en gran medida, la batalla contra el temor. Por eso, el Presidente José Antonio Kast ha puesto la recuperación de los barrios en el centro de la estrategia de seguridad, anunciando la intervención de 50 barrios prioritarios y un incremento de $10.000 millones para fortalecer la prevención y la recuperación de estos territorios”.

    “En esa misma línea, estamos implementando la Ley de Seguridad Municipal e impulsando el proyecto de Registro Único de Vándalos e Incivilidades, porque sabemos que fortalecer a los municipios con más herramientas para prevenir el delito, recuperar los espacios públicos y enfrentar las conductas que deterioran la convivencia es una condición indispensable para mejorar la seguridad pública de Chile”, manifestó.

    Seguridad en comunas

    Además, la encuesta señala que la mayoría de las incivilidades y situaciones delictivas percibidas en el barrio retroceden de forma significativa: el consumo de alcohol o drogas en la vía pública baja a 38,5%, los sitios eriazos o acumulación de basura a 30,2%, el comercio ilegal a 22,4% y los rayados sin autorización a 17,5%.

    En la misma línea, disminuyen los robos o asaltos en la vía pública (16,5%) y las balaceras o disparos (15,2%). La presencia percibida de tráfico de drogas (8,8%) y de armas de fuego (2,2%) en el barrio se mantiene estable.

    Respecto a la percepción de sobre instituciones de seguridad, sube de forma significativa el conocimiento de las acciones de Carabineros (66,3%), la PDI (52,9%) y la Fiscalía (43,6%). La confianza en dichas instituciones, entre quienes conocen sus acciones, se mantiene estable: PDI 71,9%, Carabineros 61,5% y Fiscalía 30,6%.

    Entre las comunas, en las 102 de la serie histórica comparable, la victimización por delitos de mayor connotación social baja de 23,5% a 22,2% y la percepción de aumento de la delincuencia a nivel país retrocede a 82,9%, ambas variaciones significativas que revierten el repunte 2022–2024 y se ubican en niveles prepandemia.

    La mejora no se distribuye de manera homogénea en el territorio. La baja en victimización es impulsada principalmente por La Araucanía, Arica y Parinacota, Coquimbo y Magallanes; la baja en temor, por Antofagasta, Valparaíso, la Región Metropolitana y Atacama. La Región Metropolitana concentra la mayor victimización entre regiones (10,2% de los hogares), se mantiene estable respecto de 2024 y reúne, además, a las comunas con los niveles más altos del país.

    La ficha técnica del estudio

    El trabajo de campo de la Enusc dada a conocer este viernes se realizó entre julio y diciembre de 2025, en 55.796 viviendas urbanas de 136 comunas, con una tasa de logro de 79,2%.

    Las entrevistas fueron presenciales.

    La tasa de respuesta de la encuesta es de 79,2% y el error muestral nacional de 0,3 puntos porcentuales. Las comparaciones interanuales son 2024–2025 a nivel nacional y regional, y 2023–2025 a nivel comunal, con pruebas de significancia estadística al 95% de confianza.

    Más sobre:EnuscEnusc 2025SeguridadDelincuenciaINEGonzalo Guerrero

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