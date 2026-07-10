La resignación del técnico de Bélgica tras su eliminación del Mundial: “Miramos a España a los ojos y les hicimos dudar”

En Bélgica solo hay lamentos luego de su eliminación del Mundial 2026. Los Diablos Rojos cayeron ante España, por 2-1, luego de un grosero error en la agonía por parte de Semme Lammens. Tras el encuentro, el técnico Rudi García lamentó las numerosas lesiones que afectaron a su plantel.

El capitán Youri Tielemans no pudo jugar tras sufrir problemas físicos en el calentamiento, Thibaut Courtois abandonó el campo y propició el ingreso de Lammens, mientras que Kevin De Bruyne tampoco pudo terminar el cotejo: “Está claro que, con Tielemans sin poder ser titular, Courtois lesionado y De Bruyne sin poder continuar, no nos hemos librado de la mala suerte. Sin embargo, dimos la talla y teníamos esperanzas de jugar la prórroga”, comenzó señalando el francés.

Pese a la eliminación, García valoró lo realizado por Bélgica. “Miramos a España a los ojos y les hicimos dudar. Pero partidos como este se deciden por los detalles. No se pueden cometer errores, no se pueden regalar oportunidades. Desafortunadamente, uno de nuestros jugadores más jóvenes lo hizo, pero estoy orgulloso de mi equipo. Hemos demostrado que somos una gran nación futbolística en el Mundial”, indicó.

“Espero haber hecho soñar al país. Vemos las zonas de aficionados belgas y disfrutamos de las imágenes. Espero que todos los belgas apoyen ahora a la selección nacional. Ese era uno de mis objetivos cuando comencé mi aventura con los Diablos Rojos. Se ha logrado y, con suerte, se logrará también en el futuro”, cerró.

El sufrimiento del capitán

Tielemans también lamentó lo sucedido: “Lamentablemente, cuando el cuerpo te dice basta, no puedes forzarlo”, dijo, haciendo referencia a su lesión, aunque sin dar mayores detalles. “Somos atletas profesionales, intentamos darlo todo, y hoy vimos que muchos jugadores estaban cansados ​​y agotados. No salió bien esta noche, pero lo dimos todo en la cancha”, continuó.

El capitán belga analizó la derrota: “Nos defendimos bien con lo que teníamos, pero necesitábamos más. Tuvieron algo más de suerte, aprovecharon los contraataques, y nosotros no estuvimos tan afortunados con los balones divididos. Nos faltó frescura”, señaló.

“Estoy muy orgulloso, todos lo dieron todo. Espero que todos en casa también estén orgullosos. Intentamos llegar hasta el final, pero no fue suficiente”, sentenció.