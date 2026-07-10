Costó la eliminación: la salida de Thibaut Courtois lesionado y entre lágrimas en el duelo ante España en el Mundial

Corría el minuto 70 del partido entre Bélgica y España en Lo Ángeles, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los belgas, luego de un primer tiempo en el que fueron superados, igualaban 1-1 y contenían las embestidas de la Roja europea con una buena actuación de Thibaut Courtois. Sin embargo, el meta se lanzó al césped.

El arquero de Real Madrid fue atendido durante más de un minuto en la cancha. Se tocaba la pierna izquierda y su rostro mezclaba dolor y preocupación. Unos segundos después se confirmó lo peor: debió abandonar el partido.

Con molestias que eran visibles, abandonó el terreno de juego y en ese momento no pudo contener el llanto. Al salir, sus compañeros rápidamente le dieron contención. El portero tiene 34 años y es muy probable que esta sea su última Copa del Mundo.

ALARMA EN BÉLGICA



Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.



Salió de cambio entre lágrimas por Lammens.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5 — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Tuvo consecuencias en el resultado

Su lugar en la cancha lo tomó Senne Lammens, quien fue protagonista. O mejor dicho, el villano de la tarde. A los 87′, un remate intrascendente de Pau Cubarsí no pudo ser contenido por el arquero de Manchester United. Dio un rebote hacia adelante que fue fatal, porque Mikel Merino atacó el balón antes que todos y marcó el 2-1. Tras ese golpe, los belgas no reaccionaron más.