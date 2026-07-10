“Parece que las casualidades no existen”: quién es Mikel Merino, el héroe de España que lo tiene en las semifinales del Mundial.

Mikel Merino vuelve a ser decisivo para España. El mediocampista anotó el segundo gol de la Furia Roja ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial. Entró al minuto 86 en reemplazo de Dani Alomo y al 88′ capturó el rebote que dejó el arquero Senne Lammens para marcar el 2-1 definitivo. En las semifinales se medirán ante Francia.

“¿Cómo voy a estar? Feliz... pasa otra vez. Parece que las casualidades no existen. Dudo que pase de nuevo, ojalá que sí. Estos dos partidos son un sueño hecho realidad", dijo tras el encuentro.

“El Mundial es algo social. Une a todo el país. Esto es un orgullo. Ante Francia será de tú a tú. No se podía esperar otra cosa, más que un partido entre dos equipos de élite”, añadió.

Solo cuatro días antes, Merino fue el héroe ibérico en el 1-0 sobre Portugal en los octavos de final, con una conquista al minuto 90.

Sus dos tantos amplían una tendencia que mostró en la Eurocopa 2024. Ahí convirtió en el último minuto del alargue (119′) frente a Alemania para darle el paso a España a las semifinales.

El técnico Luis de la Fuente no escatimó en los elogios a su dirigido tras el duelo ante Bélgica. “Tiene muchas virtudes. Es un futbolista top. Puede jugar en cualquier equipo. Para nosotros está hecho a la medida de este modelo. Cuando lo necesitamos siempre está”, dijo el estratega.

¡¡OTRA VICTORIA AGÓNICA DE ESPAÑA!!



Desafortunado rebote del arquero Senne Lammens -Courtois salió lesionado- para que Mikel Merino la mande a guardar y ponga el 2-1 sobre el final del partido. pic.twitter.com/QNgRWjjh0u — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Un largo periplo

Nacido el 22 de junio de 1996 en Pamplona, Merino se formó en las divisiones inferiores del Club Amigó antes de incorporarse a las categorías juveniles del Osasuna en la temporada 2012-13. Su estreno con el primer equipo llegó en 2014, en un encuentro de Segunda División frente al Barcelona B. Un año después se consolidó como titular y participó en el ascenso del club a LaLiga.

Su rendimiento despertó el interés del Borussia Dortmund y pasó a la Bundesliga en 2016. Un año después lo fichó el Newcastle United. Tras su primera estadía en la Premier League, regresó a España para incorporarse a la Real Sociedad. En 2019 se convirtió en capitán del cuadro de San Sebastián. Su siguiente salto llegó en 2024, cuando fue traspasado al Arsenal.

Durante la última temporada conquistó la máxima competencia inglesa y fue finalista de la Champions League con los Gunners. Jugó 34 partidos y marcó seis goles, alternando entre titularidades y suplencias en el plantel que comanda Mikel Arteta.

Su arribo a la Furia Roja

Merino fue campeón de la Eurocopa Sub 19 en 2015. Con el combinado adulto de España debutó el 3 de septiembre de 2020, en un partido frente a Alemania por la Liga de Naciones. En ese momento ya tenía 24 años. También formó parte de la selección olímpica que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue capitán.

Su primer gran momento llegó en la Eurocopa. Anotó el mencionado gol ante Alemania. Posteriormente, el equipo dirigido por Luis de la Fuente conquistó el título tras vencer a Inglaterra en la final.

En el camino hacia el Mundial mantuvo protagonismo. En septiembre de 2025 convirtió frente a Bulgaria en las Eliminatorias. Después marcó un triplete ante Turquía, el primero de su carrera.

En el Mundial ha aparecido en instancias decisivas. Sus goles tienen a la Furia Roja en semifinales, donde enfrentarán a Francia. Un duelo que hace dos años, en la Eurocopa, se decantó para los ibéricos por 2-1.