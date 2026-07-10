Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la tarde de este viernes que el gobierno hará retiro de la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo en medio de la tramitación de la megarreforma.

La idea del megaproyecto planteaba originalmente una rebaja del 27% al 23%, y sorpresivamente esta jornada el gobierno propuso rebajarlo en un punto más.

La indicación propuesta por el gobierno hizo tambalear el entendimiento con el comité de senadores del PPD, quienes durante esta jornada pusieron en duda lo acordado.

En ese contexto, Quiroz señaló que “no es misterio, porque se ha hecho público que había un acuerdo con el PPD en esta materia y ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo".

En consecuencia a lo anterior, el secretario de Estado anunció que “vamos a mantenerla tasa corporativa a la baja hasta el 23% , y en consecuencia, privilegiando y honrando el acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis”.

En esa línea, Quiroz informó que “vengo, presidente, en retirar las indicaciones 61, 63, 65 y el séptimo transitorio”.

El jefe del comité de senadores del PPD, Ricardo Celis, señaló que “nuestras conversaciones fueron siempre con una sobretasa del 1,5% sobre el régimen tributario actual (propuesto del 23%), y no sobre un régimen tributario distinto”.

“Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22% como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente” , agregó Celis.

Por su parte, el senador Pedro Araya (PPD) mencionó: “Nunca estuve en conocimiento que el gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo a 22%. Todas las conversaciones que tuvimos en materia de invariabilidad tributaria giraron en torno a otros temas”.

“El acuerdo se construyó siempre pensando que la base del impuesto corporativo de las empresas sería 23%, al cual tendría que adicionarse un 1,5% de forma tal que aquellas empresas que se acogían al beneficio de la invariabilidad tributaria no pagarían 23% de impuestos, sino terminarían pagando 24,5%. Bajar esta cifra al 22% sin duda que altera sustancialmente las bases del acuerdo al cual llegamos con el gobierno”, añadió.

Luego de ese anuncio, Quiroz afirmó que conversaría con los legisladores del PPD para mantener el acuerdo.