SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, luego de la clasificación de España semis del Mundial

    Los gestos del pequeño provocaron las risas del futbolista dentro de la cancha.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal

    España pasó susto. Bélgica le ofreció una dura resistencia en el duelo que ambas selecciones sostuvieron por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, un rebote del portero Senne Lammens, quien había ingresado en lugar del lesionado Thibaut Courtois, provocó el 2-1 definitivo de Mikel Merino para la Roja europea en los últimos minutos del duelo.

    Los festejos españoles en el SoFi Stadium de Los Ángeles se desataron, a tal punto que hasta el hermano de tres años de Lamine Yamal terminó como uno de los protagonistas.

    Al finalizar el encuentro, entre la celebración de los familiares de los futbolistas, las cámaras del recinto deportivo enfocaron a un niño. Se trataba del pequeño Keyne, vestido con la camiseta de la Selección con la número 19 que usa su hermano mayor; en ese momento comenzó a doblar la lengua y a hacer gestos hacia la cancha, en donde estaba su hermano.

    Segundos después, las cámaras también enfocaron a Yamal, quien al notar estos gestos, no pudo contener la risa sobre el campo de juego.

    Lo habían planeado

    Según informa parte de la prensa española, este festejo fue planeado por el propio futbolista. El jueves, un día antes del partido, Lamine Yamal tuvo una videollamada con su madre, en la que le dijo a su hermanito de tres años que si vencían a Bélgica celebrara sacando la lengua. El plan resultó a la perfección.

    Más sobre:FútbolEspañaLamine YamalMundial 2026Keyne

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EE.UU.

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    PDI allana seis viviendas por presunta red de pornografía infantil en Colegio Marista de Rancagua

    Declaran tres días de duelo nacional tras muerte de Enrique Krauss

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza

    Encuesta de Seguridad Ciudadana 2025: 37,7% de los hogares en Chile fue víctima de algún delito

    Lo más leído

    1.
    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    2.
    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    3.
    De promesa elegida por sobre el Dibu Martínez a villano: Senne Lammens, el arquero que condenó a Bélgica en el Mundial

    De promesa elegida por sobre el Dibu Martínez a villano: Senne Lammens, el arquero que condenó a Bélgica en el Mundial

    4.
    Con un regalo del arquero de Bélgica: España vuelve a una semifinal tras 16 años y se citará con la poderosa Francia

    Con un regalo del arquero de Bélgica: España vuelve a una semifinal tras 16 años y se citará con la poderosa Francia

    5.
    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

    6.
    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD
    Chile

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    PDI allana seis viviendas por presunta red de pornografía infantil en Colegio Marista de Rancagua

    Declaran tres días de duelo nacional tras muerte de Enrique Krauss

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza
    Negocios

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza

    Marina del Sol y Dreams piden suspender licitaciones de casinos en Iquique, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón

    Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, luego de la clasificación de España semis del Mundial
    El Deportivo

    El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, luego de la clasificación de España semis del Mundial

    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

    La decepción de Courtois pone en duda su futuro en Bélgica: “Podía seguir, el cambio ha sido decisión del técnico”

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EE.UU.
    Mundo

    Irán desmiente a Trump y asegura que no pidieron reanudar las negociaciones con EE.UU.

    Encuestas en Francia sitúan a Le Pen como la favorita para ganar las elecciones presidenciales

    Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán pero avisa a Teherán de que el alto el fuego “terminó”

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa