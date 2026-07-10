El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, luego de la clasificación de España semis del Mundial

España pasó susto. Bélgica le ofreció una dura resistencia en el duelo que ambas selecciones sostuvieron por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, un rebote del portero Senne Lammens, quien había ingresado en lugar del lesionado Thibaut Courtois, provocó el 2-1 definitivo de Mikel Merino para la Roja europea en los últimos minutos del duelo.

Los festejos españoles en el SoFi Stadium de Los Ángeles se desataron, a tal punto que hasta el hermano de tres años de Lamine Yamal terminó como uno de los protagonistas.

Al finalizar el encuentro, entre la celebración de los familiares de los futbolistas, las cámaras del recinto deportivo enfocaron a un niño. Se trataba del pequeño Keyne, vestido con la camiseta de la Selección con la número 19 que usa su hermano mayor; en ese momento comenzó a doblar la lengua y a hacer gestos hacia la cancha, en donde estaba su hermano.

Segundos después, las cámaras también enfocaron a Yamal, quien al notar estos gestos, no pudo contener la risa sobre el campo de juego.

Keyne,el hermano de lamine yamal



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Lo habían planeado

Según informa parte de la prensa española, este festejo fue planeado por el propio futbolista. El jueves, un día antes del partido, Lamine Yamal tuvo una videollamada con su madre, en la que le dijo a su hermanito de tres años que si vencían a Bélgica celebrara sacando la lengua. El plan resultó a la perfección.