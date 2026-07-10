Declaran tres días de duelo nacional tras muerte de Enrique Krauss

A través de una publicación en el Diario Oficial, el Ministerio del Interior informó que se declararon tres días de duelo nacional por la muerte del destacado político demócratacristiano Enrique Krauss.

Quien fuera durante su trayectoria ministro del Interior de Patricio Aylwin y de Economía en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, además de diputado durante dos períodos y embajador de Chile en Ecuador y España, falleció este viernes a la edad de 94 años, según informaron desde la Democracia Cristiana.

En ese sentido, desde el Diario Oficial destacaron aquella trayectoria, de la que señalaron “estuvo marcada por una permanente vocación de servicio público, ejercida con rectitud y compromiso republicano, cualidades que le valieron un amplio reconocimiento transversal”.

Por ello, desde el Ejecutivo se determinó declarar duelo nacional para los días 10, 11 y 12 de julio en homenaje a Enrique Krauss .

La determinación obliga a que la bandera nacional sea izada a media asta en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las Oficinas y Reparticiones Públicas; en las unidades de las Fuerzas Armadas; de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.

Además de lo anterior, también se verán suspendidos todos los actos gubernamentales que tengan carácter festivo.