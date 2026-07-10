Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

La mañana de este viernes, dos aviones de la aerolínea Sky que partieron desde Santiago y que tenían como destino Río de Janeiro y São Paulo, ambas ciudades en Brasil, debieron realizar un aterrizaje preventivo en el aeropuerto de Mendoza, en Argentina.

Desde la aerolínea detallaron a través de un comunicado que la determinación se debió a “condiciones meteorológicas adversas” y que involucraron a los vuelo H2 620, con destino a Río de Janeiro, y el H2 600, con destino a Sao Paulo.

“La decisión fue adoptada conforme a nuestros protocolos operacionales, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, luego de que se registraran condiciones de formación de hielo durante el cruce de la cordillera ”, explicaron desde la empresa.

Ambos vuelos lograron aterrizar sin inconvenientes en la ciudad argentina. Desde Sky detallaron que estarían gestionando alternativas de vuelos con los pasajeros afectados.

“Estas medidas forman parte de nuestro compromiso permanente con una operación segura, poniendo siempre en el centro a nuestros pasajeros y tripulaciones”, concluyeron al respecto.