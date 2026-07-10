SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    El Segundo Tribunal Ambiental rechazó reclamación de Embotelladora Metropolitana por multa a Planta de Residuos Industriales Líquidos ubicada en Colbún.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Pablo Vásquez R.

    El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de Embotelladora Metropolitana (EMSA) en contra de la multa de 1.264 Unidades Tributarias Mensuales (UTA), unos $1.000 millones, y que está relacionada con el proyecto “Sistema de Tratamiento de Riles para Embotelladora Latinoamericana”, ubicado en la comuna de Colbún, región del Maule.

    El caso data de 2019, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a la matriz de las bebidas Piri por siete cargos asociados al incumplimiento de la RCA que aprobó el proyecto. Según recuerda el tribunal, la infracción fue por el “incumplimiento de la regulación relacionada con las descargas de residuos líquidos industriales”.

    Luego de las sanciones, comenzó un proceso de siete años, donde se definió un programa de cumplimiento, observaciones de la SMA, suspensión del proceso por motivo de la pandemia; luego se retomó el proceso con el rechazo del programa de cumplimiento y, finalmente, se incorporaron nuevas denuncias contra la empresa.

    Así, ante este contexto, a finales de 2022, la Superintendencia dictó la resolución sancionatoria, estableciendo sanciones para 6 de los 7 cargos formulados, las que alcanzaron un total de 1486.6 UTA. Posteriormente, en 2025, se acogió parcialmente la apelación de la empresa y, bajo un ajuste de capacidad económica, se redujo la multa en un 15%.

    El siguiente paso de la empresa fue acudir ese mismo 2025 al Segundo Tribunal Ambiental para presentar una reclamación contra la multa de la SMA, pero no tuvo éxito la firma que en 2022 pasó a manos de CHL Capital, la gestora de inversiones en la que participan Canio Corbo, Tomás Hurtado y Nicolás Larraín

    El Segundo Tribunal Ambiental informó que, “tras analizar el expediente administrativo y todos los antecedentes presentados por las partes, el Tribunal concluyó que la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, desarrolló correctamente el procedimiento sancionatorio contra EMSA, por lo tanto, mantuvo íntegramente la resolución que ordenó la multa”.

    La cerveza como foco de la multa

    Sobre el caso y la multa, la fabricación de cerveza en la planta en cuestión se consignó como origen del caso.

    “Las infracciones constatadas dan cuenta del incumplimiento de la resolución de calificación ambiental (RCA) que aprobó la planta, ya que la empresa fabricó cerveza, bebida no incluida en dicha RCA, cuyos Riles no fueron evaluados ambientalmente; junto con la ejecución de modificaciones al proyecto sin contar con la respectiva autorización ambiental, entre otras infracciones”, resaltó el tribunal especializado.

    La sentencia también desechó la alegación de la empresa que solicitaba dejar sin efecto la sanción en su contra por una eventual pérdida de eficacia del procedimiento por el largo tiempo transcurrido en su tramitación.

    Otra resolución de la sentencia tuvo que ver con que la SMA hizo bien al considerar una multa por la Seremi de Salud del Maule, pese a que no tuviera relación directa con este caso.

    “Se trata de sanciones impuestas por un órgano sectorial con competencia ambiental, que igualmente dicen relación con exigencias ambientales, por lo que la SMA ponderó adecuadamente la circunstancia prevista en la letra e) del artículo 40 de la LOSMA, al considerar correctamente la conducta anterior negativa del infractor como un factor de incremento de la sanción”, dijo el Segundo Tribunal Ambiental.

    (La empresa) sabía que la elaboración de cerveza, y por ende, la descarga de sus Riles, no estaba contemplada en la mencionada RCA, no queda más que concluir que la reclamante tenía conocimiento de que estaba operando al margen de cualquier autorización ambiental y, que por lo tanto, concurrió intencionalidad en la comisión de la infracción”, agregó.

    El fallo también determinó que la SMA actuó bien al imponer la multa, ya que, según el juicio del Segundo Tribunal Ambiental, se consideró las acciones de la empresa tras el proceso sancionatorio y la capacidad económica de la empresa.

    El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s) y el ministro Cristián López Montecinos, junto al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra Dunner. La sentencia fue redactada por el ministro López.

    Más sobre:NegociosEmsaPiriMulta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Pelea de alcaldes por exención de contribuciones se traduce en indicaciones: senadores ingresan normas de focalización

    “Son valiosos sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo amplio”: el inesperado gesto de republicanos con Paulina Núñez

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Lo más leído

    1.
    Megarreforma: Hacienda concreta cambios al crédito al empleo y su costo en 2027 cae en más de 90% con respecto al proyecto original

    Megarreforma: Hacienda concreta cambios al crédito al empleo y su costo en 2027 cae en más de 90% con respecto al proyecto original

    2.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    3.
    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    4.
    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    5.
    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades
    Chile

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones
    Negocios

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    SK hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev
    El Deportivo

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    A cuatro días de la eliminación del Mundial: el nuevo DT de Portugal le da una potente advertencia a Cristiano Ronaldo

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán
    Mundo

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa