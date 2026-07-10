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    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    Pese a esto, el economista cuestiona la propuesta del Ejecutivo para eliminar el sistema de capacitación. En cambio, propone extender los estudios de educación media por un semestre.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Joseph Ramos Juan Farias

    El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, abordó durante la jornada de este viernes los principales aspectos que, a su juicio, son mejorables a la megarreforma.

    Uno de estos fue la capacitación laboral y la franquicia tributaria del Sence. Ramos recordó los estudios sobre educación técnica realizados por la Comisión Nacional de Productividad, de la cual fue vicepresidente, mencionando que “efectivamente todas las evaluaciones dicen que la franquicia no está funcionando”.

    El gobierno inicialmente había previsto eliminar esa franquicia, pero al final decidió reformularla.

    Hay un problema de capacitación. Entonces, eliminar un mal programa está bien, pero reemplacémoslo con uno mejor y ojalá que cueste menos”, dijo en radio Duna.

    Adicionalmente, apuntó a la poca difusión de los cursos dictados por el Sence, lo que se evidencia en que “la mayor parte de la gente no sabe que los cursos típicos duran 25 horas”.

    Un semestre adicional

    Una alternativa propuesta por el economista para fomentar el empleo juvenil es la continuación de estudios después de egresar de cuarto medio.

    La propuesta consistiría en agregar un semestre de estudios en jornada diurna, dos si la jornada es nocturna, en un centro de formación técnica. Tendría un costo estimado de alrededor de US$90 millones para 60 mil jóvenes.

    “En nuestra opinión, lo mejor que funciona en el sistema de educación técnica son los centros DUOC, INACAP, Santo Tomás, que no se meten en estos cursos (del Sence), porque organizar un cursito de 25 horas es muy complicado. Mucho trabajo para poca cosa, pero en esto se interesarían”, aseguró.

    Lee también:

    Más sobre:Mercado laboralSencefranquicia tributariaJoseph RamoscapacitaciónEmpleo

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