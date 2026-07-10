Le arrebata el número 2 del mundo a Alcaraz: Alexander Zverev supera a Arthur Fery y alcanza la final de Wimbledon. Foto: @wimbledon

Alexander Zverev (3° del ranking ATP) está en la final de Wimbledon. El alemán derrotó al británico Arthur Fery (114°) por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

El alemán disputará el domingo su quinta final de Grand Slam y la segunda consecutiva, luego de haber conquistado el título de Roland Garros. Su rival saldrá del duelo entre el italiano Jannik Sinner (1°) y el serbio Novak Djokovic (8°).

“Es increíble, este Grand Slam es el que más me ha costado siempre, y ahora de repente estoy en la final. Muy feliz, muy orgulloso, pero tenemos un partido más el domingo, en eso estamos centrados”, declaró Zverev tras el encuentro.

A first Wimbledon final awaits 👏@AlexZverev defeats Arthur Fery 7-6(0), 6-2, 6-4 and is one win away from back-to-back Grand Slam titles#Wimbledon pic.twitter.com/4uNPB17tls — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

El número tres del mundo resolvió el primer set en el tie break. “Ha estado bien mi actuación, supongo. Ha sido increíble. Para mí aquí es increíble que, sabiendo que el 99,9% del estadio quería que ganara Arthur, ha sido un público muy justo. Hay muchos estadios en el mundo que pueden aprender de esta grada, es una de las mejores ante las que jugar”, agregó.

El triunfo también le permitirá ascender al segundo puesto del ranking ATP, desplazando a Carlos Alcaraz.

De cara a la final, Zverev evitó escoger un rival. “Espero que pueda jugar contra un júnior”, bromeó. “Es o el vigente campeón o alguien que ha ganado este torneo muchas veces. Tengo que confiar en mí mismo, creer que puedo ganar, y eso es lo que haré”, afirmó.

El alemán también dedicó palabras al británico Fery, de 23 años, quien disputó el torneo gracias a una invitación y alcanzó las semifinales. “Tengo que darle mérito. Es un jugador genial. Este es el principio de su carrera y creo que va a conseguir cosas espectaculares en el deporte”, señaló Zverev.