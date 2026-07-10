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    Mercado de bodegas al alza: más de 160 mil m2 nuevos ingresaron durante el primer semestre

    Tanto las bodegas orientadas para grandes operadores logísticos, como aquellas que apuntan a las pymes incrementaron su producción en el primer semestre. Se espera que ingresen más de 650 mil m2 de aquí al 2028.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El primer semestre terminó con un alza en la producción de bodegas industriales, de acuerdo al último reporte de GPS Property. La consultora inmobiliaria detalló que más de 160 mil metros cuadrados ingresaron al stock que se repartieron casi equitativamente entre ambos tipos de centros de almacenamiento.

    En el segmento Clase II, bodegas de menor tamaño orientadas a las pymes, se observó un cambio radical durante la primera mitad del año. Mientras que el segundo semestre del 2025 no ingresó nueva oferta, para estos últimos 6 meses se incorporaron 83.435 m2 a stock, evidenciando una reactivación de la producción.

    Según detalla GPS, en los últimos diez años el ingreso promedio de metros cuadrados anuales ha sido de 53.348. “El volumen ingresado solo en este semestre supera ampliamente esa cifra, lo que refleja una concentración inusual de nuevos proyectos en un período acotado”, dice el informe.

    “La producción del semestre no se distribuyó de manera uniforme entre corredores. El 86% de los nuevos espacios (71.893 m2) se concentró en el corredor Norte, que consolida así su posición como el principal polo de desarrollo logístico del segmento y acumula el 52,8% del stock total del mercado. El corredor Oriente aportó los restantes 11.542 m2″, precisa.

    En tanto, en las bodegas industriales clase I (incluyendo A y B, para grandes operadores), aunque prácticamente duplicaron su producción en el primer semestre al pasar de 42.294 m2 a 81.841 m2, se ve una desaceleración productiva anual. Al sumar los últimos 12 meses alcanza 124.135 m2, menos de dos tercios del promedio anual de la última década, que se sitúa en 201.458 m2.

    “Esta desaceleración productiva no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una industria que moderó el ritmo de desarrollo tras el ciclo de sobreoferta que llevó la vacancia sobre el 7% en 2025″, afirma GPS.

    En términos de producción, la Clase A concentró el 88 % de los nuevos ingresos con 71 .836 m2, mientras que la Clase B aportó el 12 % restante con 10.005 m2.

    Para la segunda mitad del 2026 proyecta una “recuperación del ritmo productivo con el ingreso de 126.851 m2 en la RM, lo que elevaría el total anual a 208.692 m2, cifra que se alinea con el promedio de la década de 201.458 m2 y marca un retorno a niveles de producción históricamente normales tras dos semestres de incorporación acotada”.

    Por el lado contrario, para las bodegas clase II la proyección es una desaceleración significativa en el ritmo de ingresos: sólo entrarían 4.995 m2. Sin embargo, desde GPS observan la ralentización como una buena señal, para poder dar espacio al mercado para ocupar la nueva oferta disponible.

    Al revisar la perspectiva al 2028, se estima que ingresarán 35.795 m2 de bodegas clase II y 620.726 m2 de clase I.

    Vacancia y precios

    Durante el primer semestre del 2026, la vacancia de oficinas clase I retrocedió desde 5,4% en la segunda mitad del 2025 a 4,1%. De acuerdo a GPS, esto podría generar un escenario favorable para que el mercado pueda aumentar sus precios, que se encuentran en niveles bajos y estables desde 2024, luego del peak que tuvieron en 2022.

    En el periodo los precios de las bodegas premium llegaron a 0,144 UF por m2, una ligera reducción versus las 0,145 UF por m2 del semestre anterior, y de las 0,146 UF por m2 de un año atrás.

    En tanto, la vacancia de bodegas clase II avanzó de 10,5% a 13,7%, acercándose a su nivel más alto alcanzando de 14,4% en la primera mitad del 2025. “Este incremento responde principalmente al tiempo natural que requieren los nuevos espacios para ser ocupados una vez que inician operaciones, y no a una contracción de la demanda”, explica GPS.

    En cuando a los precios, se observa que este tiene valores de arriendo más altos. Al primer semestre de 2026 alcanzando O,182 UF por metro cuadrado. Eso sí, también han ido a la baja. “Configura una trayectoria descendente de tres semestres consecutivos. Esta corrección no es sorpresiva: en la fase del ciclo que atraviesa actualmente el mercado, con una oferta que supera la capacidad de absorción del período, el ajuste de precios es el mecanismo natural con que propietarios y desarrolladores buscan acelerar la ocupación de los espacios disponibles”, afirma GPS.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioBodegasGPS Property

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