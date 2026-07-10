Zelenski ve una “ventana de oportunidad” por el fortalecimiento militar de Ucrania con sus ataques sobre Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que existe una “ventana de oportunidad” en la guerra lanzada por Rusia contra el país, gracias al fortalecimiento militar de Kiev y el impacto de sus ataques en territorio ruso.

“En este momento tenemos una ventana de oportunidad. Ucrania se ha fortalecido tanto en el campo de batalla como en el espacio aéreo. Todos ven estos resultados, logrados ante todo gracias a nuestros combatientes”, ha indicado el mandatario ucraniano en rueda de prensa, donde ha incidido en que el presidente ruso, Vladimir Putin, “lo sepa o no” comprende que “en este momento no tiene ninguna ventaja”.

“Tiene misiles balísticos; efectivamente, sigue llevando a cabo ataques absolutamente trágicos y atroces contra la población civil de nuestro país, pero esa es la única ventaja que le queda”, ha afirmado, incidiendo en que ese tipo de ataques evidencia la debilidad de Moscú que “no tiene ninguna otra” ventaja sobre Ucrania. “Todo el mundo lo ve”, ha señalado.

Según ha dicho, este es el análisis que comparten líderes internacionales, incluyendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que se reunió en los márgenes de la cumbre de la OTAN esta semana en Ankara, capital de Turquía. “Todos coinciden en una cosa: Ucrania se ha fortalecido”, ha señalado.

Ucrania frena la exportación energética rusa

Como muestra de la situación que atraviesa Rusia, el líder ucraniano ha recordado la medida adoptada por Putin para cortar temporalmente la exportación de diésel.

“Un país como Rusia, cuya economía siempre ha estado orientada a la exportación de sus propios recursos energéticos, ahora se esfuerza por encontrar combustible donde sea y aumentar, de una forma u otra, su capacidad para importarlo”, ha indicado.

De esta forma, ha destacado que Ucrania ha logrado “impedir” este suministro, importante fuente de ingresos para Moscú. “Ucrania ya lo ha hecho; ya hemos conseguido ese objetivo”, ha subrayado.

Zelenski se ha permitido en este punto ironizar con el hecho de que si el expresidente ruso Boris Yeltsin, ya fallecido, “hubiera sabido que, más de veinte años después, Rusia, en lugar de exportar recursos energéticos, estaría importándolos” por consecuencia de las decisiones de Putin de “desencadenar una guerra”, “habría elegido a un sucesor diferente”.