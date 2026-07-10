Volkswagen recortará hasta 50% de su gama de modelos y ajustará su capacidad productiva a 9 millones de vehículos al año

El comunicado no incluye un plan de despidos ni cifras de reducción de personal.

El grupo Volkswagen concentrará y reducirá su gama de modelos hasta en un 50% y ajustará su capacidad de producción a un nivel de aproximadamente 9 millones de vehículos al año, según el “plan de futuro” que su directorio ejecutivo presentó al consejo de supervisión.

El paquete de medidas contempla 12 iniciativas y una meta corporativa a 2030.

La reducción de la gama es uno de los ejes del plan. “La gama de modelos se simplificará gradualmente hasta en un 50% y se concentrará en los segmentos de mercado más atractivos”, señala el comunicado.

En paralelo, la complejidad de la oferta (por ejemplo, el número de opciones de equipamiento disponibles) “ se reducirá hasta en un 75% ”, con el objetivo, según la compañía, de enfocar las inversiones y los recursos de desarrollo en los productos y tecnologías de mayor contribución de valor.

En cuanto a la capacidad productiva, la meta transversal a las marcas es “ un nivel apropiado a la demanda de aproximadamente 9 millones de unidades al año ”. El documento contextualiza ese ajuste respecto de los niveles previos a la pandemia: “Antes de la pandemia de COVID-19, la compañía había invertido para aproximadamente 12 millones de vehículos y ya ha avanzado significativamente con una reducción de 2 millones de unidades ”. La empresa agrega que “seguirán más pasos en China y Europa”.

Volkswagen Fabian Bimmer

El ajuste de capacidades se enmarca en lo que la compañía describe como un entorno de mercado cambiante y una competencia “fuertemente intensificada”.

En ese contexto, las acciones de la firma alemana sufren una caída de 1,15% en la Bolsa de Fráncfort, profundizando su mal desempeño en el año, ejercicio en el que acumula una pérdida de 31%.

Volkswagen indica que, en paralelo, las funciones de desarrollo e indirectas se harán más eficientes mediante digitalización, inteligencia artificial y servicios compartidos, y que “estructuras de gestión más esbeltas están simplificando los procesos de toma de decisiones”.

Sobre el motivo del rediseño, el director financiero y de operaciones del grupo, Arno Antlitz, planteó que las reducciones de costos previstas hasta ahora no bastan: “A pesar de los avances logrados, las reducciones de costos planificadas hasta la fecha bajo los programas acordados no son suficientes en el actual entorno económico y geopolítico.

Fábrica de Volkswagen FABIAN BIMMER

En su lugar, debemos rediseñar fundamentalmente nuestro modelo de negocio”. Antlitz añadió que ello exige “reducir sustancialmente la complejidad”, tanto en el portafolio de productos y plataformas tecnológicas como en “el número de unidades y niveles de decisión”.

¿Habrán despidos?

El plan también reordena la cartera de participaciones para centrarse en el negocio automotor. La compañía cita como ejemplo el acuerdo de fines de junio para desprenderse de una participación mayoritaria en Everllence, operación que implica una entrada de caja de aproximadamente 7.400 millones de euros y que, según el grupo, fortalece su balance.

El CEO del grupo, Oliver Blume, enmarcó las medidas en la meta a 2030: “Nuestro objetivo es claro: para 2030, convertiremos al grupo Volkswagen en la compañía automotriz más atractiva del mundo ”.

Blume sostuvo que la transformación se hará “por medios propios”, a través de “menos complejidad, tecnologías enfocadas”, una mayor alineación de productos, desarrollo y producción con los mercados regionales, “la reducción de sobrecapacidades” y “estructuras significativamente más esbeltas”.

Volkswagen no hace ningún anuncio sobre despidos. Jens Meyer

El comunicado no incluye un plan de despidos ni cifras de reducción de personal. Sus referencias en materia de estructura apuntan a “ estructuras significativamente más esbeltas ”, a “estructuras de gestión más esbeltas” y a una reducción de los costos generales (overhead), sin detallar el efecto sobre el empleo.

Como marco de referencia, el grupo con sede en Wolfsburgo opera 111 plantas de producción y emplea a alrededor de 663.000 personas en el mundo.

En 2025 entregó 9,0 millones de vehículos a clientes (la misma cifra que en 2024), con ingresos por ventas de 321.900 millones de euros y un resultado operativo de 8.900 millones de euros, por debajo de los 19.100 millones de euros de 2024.