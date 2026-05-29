Volkswagen confirma el fin de la caja manual en Estados Unidos

Volkswagen confirmó que dejará de ofrecer transmisiones manuales en Estados Unidos a partir del año modelo 2027, cerrando definitivamente una de las características más emblemáticas de sus vehículos deportivos. El último modelo en mantener esta configuración era el Jetta GLI, que perderá la caja de seis velocidades tras el ciclo 2026.

La decisión llega luego de que los Golf GTI y R abandonaran la transmisión manual en su actualización 2025, dejando al GLI como el último de la casa alemana con tres pedales disponible en ese mercado. Según explicó la compañía, la caída sostenida de la demanda global hizo inviable mantener este tipo de mecánicas dentro de la gama.

Volkswagen AG

El anuncio aparece en un momento particularmente llamativo para la industria. Mientras Volkswagen pone fin a las cajas manuales en sus modelos deportivos, otras marcas europeas comienzan a reconsiderar este tipo de transmisiones debido al interés de los clientes más entusiastas.

Hace pocos días, Lancia presentó el nuevo Ypsilon Turbo 100 con caja manual, mientras que fuertes rumores apuntan a que Ferrari volvería a incorporar una transmisión manual en una edición especial del 12Cilindri, algo que no ocurre desde hace más de una década.

En el caso del Jetta GLI, el modelo mantendrá su motor turboalimentado de 2.0 litros con 228 caballos de fuerza, aunque desde 2027 solo podrá asociarse a una transmisión automática DSG de siete velocidades.

La desaparición de las cajas manuales marca el cierre de una larga tradición para Volkswagen, especialmente entre los seguidores de modelos como el GTI, Golf R y GLI, vehículos que durante décadas construyeron una sólida reputación entre quienes valoraban una conducción más directa y participativa.

La decisión de la división estadounidense de la casa germana también coincide con una baja en las ventas de los Golf GTI y R durante 2025, alimentando el debate sobre cuánto influye todavía la transmisión manual en la identidad de los deportivos tradicionales.