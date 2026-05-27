Nuevo Lancia Ypsilon Turbo 100: El cambio manual aún vive en la era digital

Lancia continúa la sofisticada renovación de su catálogo con el debut en Italia del nuevo Ypsilon Turbo 100. Presentado en Milán en las vísperas de la prestigiosa Semana del Diseño, este modelo llega para consolidar la estrategia multienergía de la marca. Sin embargo, su verdadero valor radica que, en tiempo digitales y transmisiones automáticas, apunta a mantener la conexión pura entre el conductor y la máquina a través de una caja de cambios manual de seis velocidades.

En un mercado automotriz dominado por la automatización, Lancia ha escuchado a los conductores que buscan una experiencia de conducción auténtica, directa y libre de filtros. La inclusión de la transmisión manual no es un acto de nostalgia, sino una respuesta lógica para quienes ven en la palanca de cambios un sinónimo de fiabilidad, sencillez y control diario.

Esta filosofía ha transformado incluso el habitáculo: el túnel central sustituye la mesa multifuncional de otras versiones por un práctico compartimento de almacenamiento que otorga el protagonismo físico y visual a la palanca de cambios.

El alma de esta versión es un motor turbo de gasolina de tres cilindros y 1.199 cm³, que eroga 101 Hp (74 kW) a 5.500 rpm y un destacado par motor de 205 Nm desde apenas las 1.750 rpm. Gracias a un turbocompresor de geometría variable, el Ypsilon Turbo 100 ofrece una respuesta ágil y progresiva en entornos urbanos y trayectos largos, registrando el 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y una velocidad punta de 194 km/h.

La eficiencia y la durabilidad se han llevado al extremo mediante soluciones de alta ingeniería, como un sistema de inyección directa a alta presión (350 bar), la adopción de una cadena de distribución robusta y componentes de baja fricción y el Ciclo Miller de alta compresión para optimizar el consumo de combustible.

Avalado por más de tres millones de kilómetros de pruebas, este bloque estira los intervalos de mantenimiento a los 25 mil kilómetros (o dos años), garantizando costes operativos altamente competitivos.

Con esta incorporación, la familia del New Ypsilon se divide en tres tecnologías: el eficiente Hybrid, el cero emisiones Electric y el pasional Turbo 100 con cambio manual.

Disponible en los acabados Ypsilon, Ypsilon LX y HF Line, esta variante de gasolina se posiciona como el escalón de acceso más competitivo de la gama, con una tarifa de salida de € 21.200 ($22 millones, aproximadamente), redefiniendo el equilibrio entre el lujo italiano y la funcionalidad diaria.