Paz promulga la ley que autoriza la intervención de las FF.AA. en las protestas mientras anuncia diálogo con comités cívicos
El presidente boliviano confirmó que este jueves se reunirá en Santa Cruz con representantes cívicos de todo el país, en un contexto en el que La Paz y El Alto enfrentan escasez de combustible, alimentos y medicamentos.
En medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que desde hace 27 días exigen su renuncia, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Durante la misma jornada, el mandatario anunció que sostendrá un encuentro con los comités cívicos de todo el país con el objetivo de abrir espacios de diálogo y buscar salidas al conflicto social y económico.
La norma firmada por Paz fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores la debatieron el martes de manera virtual. La nueva ley, que el fin de semana fue aprobada en el Senado, deroga totalmente la ley 1341 sobre “Estados de Excepción” que rigió desde octubre de 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos.
Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el “estado de excepción”, pero el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores.
En tanto, Paz confirmó que este jueves se reunirá en Santa Cruz con representantes cívicos de todo el país, en un contexto en el que La Paz y El Alto enfrentan escasez de combustible, alimentos y medicamentos.
Asimismo, el mandatario volvió este miércoles a convocar al diálogo a los campesinos y a la Central Obrera Boliviana (COB), que lideran bloqueos y marchas por cuarta semana consecutiva. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió.
Según la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, las pérdidas para el sector exportador por los bloqueos y movilizaciones sociales en distintas regiones del país ya ascienden a casi US$ 718 millones hasta mayo.
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