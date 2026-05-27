Paz promulga la ley que autoriza la intervención de las FF.AA. en las protestas mientras anuncia diálogo con comités cívicos

Rodrigo Paz en la inauguración del Consejo Económico y Social por la Patria, en La Paz. Foto: ABI

En medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que desde hace 27 días exigen su renuncia, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Durante la misma jornada, el mandatario anunció que sostendrá un encuentro con los comités cívicos de todo el país con el objetivo de abrir espacios de diálogo y buscar salidas al conflicto social y económico.

"Cualquier momento van a dictar estado de excepción": “Rodrigo Paz promulga en horas la abrogación de la Ley 1341@Diputados_Bol aprobó y sancionó la abrogación de la Ley 1341, normativa que regulaba los requisitos y límites para la aplicación de estados de excepción en… pic.twitter.com/YFwdQ3rnsk — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) May 27, 2026

La norma firmada por Paz fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores la debatieron el martes de manera virtual. La nueva ley, que el fin de semana fue aprobada en el Senado, deroga totalmente la ley 1341 sobre “Estados de Excepción” que rigió desde octubre de 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos.

Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el “estado de excepción”, pero el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reiteró su invitación para el diálogo a sectores movilizados como la COB y la federación Tupac Katari. “Si no quieres dialogar, entonces viene la Ley”, sostuvo.

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En tanto, Paz confirmó que este jueves se reunirá en Santa Cruz con representantes cívicos de todo el país, en un contexto en el que La Paz y El Alto enfrentan escasez de combustible, alimentos y medicamentos.

Asimismo, el mandatario volvió este miércoles a convocar al diálogo a los campesinos y a la Central Obrera Boliviana (COB), que lideran bloqueos y marchas por cuarta semana consecutiva. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió.

#Nacional | El Gobierno aseguró que existe un principio de acuerdo para avanzar en la pacificación de Bolivia, tras una reunión del “Consejo Económico Social” calificada como “fructífera” en medio de 27 días de bloqueos. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que… pic.twitter.com/oqYUtCtEeX — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) May 27, 2026

Según la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, las pérdidas para el sector exportador por los bloqueos y movilizaciones sociales en distintas regiones del país ya ascienden a casi US$ 718 millones hasta mayo.