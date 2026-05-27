Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

El Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, encabezó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), este miércoles en La Moneda.

A través de un discurso de más de diez minutos, el Mandatario destacó el documento elaborado por el consejo, el cual históricamente es entregado a los presidentes de turno y propone orientaciones de políticas públicas basadas en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Tras la valoración de la estrategia, Kast prosiguió su alocución señalando que Chile “necesita recuperar su capacidad de crecer, de crear empleo, de modernizar el Estado, y de abrir oportunidades reales a las familias”.

“En eso estamos. Todo lo que estamos aquí, queremos que Chile tenga más oportunidades, que los chilenos tengan más oportunidades. Y de ahí no solamente va a estar las buenas intenciones, tenemos que mirar el futuro con seriedad, con evidencia y con un sentido estratégico”, sostuvo.

En esa línea, continuó aludiendo a sus criticados dichos en un encuentro ciudadano en Puerto Montt a inicios de mayo, en los que cuestionó el uso de recursos públicos en investigaciones científicas. " A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno” , fueron las palabras del Mandatario, que desataron la molestia del mundo científico y que después fueron objeto de un mea culpa del Presidente.

Sobre ello, señaló: “Chile necesita la ciencia y Chile no tiene futuro sin ciencia. Con eso no es que quiera enmendar las palabras que fueron tan criticadas en algún momento, sino que creo en esto, pero creo que hay que hacer bien las cosas, y ahí tenemos responsabilidad todos”.

“Yo quiero expresarme mejor en algunas ocasiones, y ustedes también ayudarnos a encontrar cómo cada peso de Chile se utiliza bien, se utiliza bien para las familias a las que nosotros representamos, para que haya más oportunidades”, planteó.

En ese sentido, dijo: “ También es sabido que enfrentamos una situación fiscal estrecha y tenemos que tomar decisiones difíciles, pero eso no nos quita nunca la creatividad, y si ocupamos bien los recursos que tenemos, podemos lograr más de lo que nos imaginamos, y tenemos que tomar esas decisiones difíciles siempre con evidencia, con seriedad y con un sentido de largo plazo”.

“Vamos a estudiar todo lo que está señalado en el libro, lo vamos a analizar y va a ser un tremendo insumo para el trabajo que se realicen en los distintos ministerios, en las distintas reparticiones del Estado, para poder ordenar prioridades, para fortalecer las capacidades, para orientar decisiones, entendiendo siempre que el crecimiento, el bienestar, la productividad, la sostenibilidad, se construyen de manera integrada y no enfrentadas unas con otras. Y lo haremos no improvisando, sino que siendo serios y resguardando siempre y preocupándonos siempre de nuestra soberanía y del cuidado de nuestro territorio”, concluyó el Presidente.