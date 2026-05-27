La carrera entre libertarios y republicanos por capitalizar la acusación contra extitular de Hacienda

Dos anuncios distintos prácticamente a la misma hora.

En horas de la tarde de este martes, tanto la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario como la de republicanos, anunciaron -por separado- que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

Si bien hubo intentos de coordinación previa, estos no dieron frutos. Quienes conocieron de los intercambios aseguran que el jefe de bancada de los libertarios, Cristóbal Urruticoechea, tomó su celular y se comunicó con su par, Benjamín Moreno (republicano).

La consulta del libertario era simple: si republicanos se sumaba a la acusación que estaba impulsando el PNL. Conocedores de ese intercambio afirman que Moreno quedó de responderle a Urruticoechea. Sin embargo, agregan, en ese intertanto fue el propio presidente de los libertarios, el exdiputado Johannes Kaiser, quien le comunicó que irían con su propio anuncio.

La respuesta del republicano fue que desde esa tienda también ya estaban listos con los fundamentos del libelo y que harían su propio punto de prensa.

Aunque en público libertarios y republicanos descartan que haya habido alguna “competencia” por quien comunicaba en primer lugar la acusación, en privado el partido que fundó el Presidente José Antonio Kast sí reconocen que aceleraron los tiempos. Esto, debido a que saben que con la tienda de Johannes Kaiser comparten el mismo electorado, un frente que -advierten- no pueden descuidar.

Por lo mismo, en el sector no pasó desapercibido que ambas colectividades hayan realizado el anuncio por separado.

De todas formas, hay quienes recalcan que Kaiser reposteó la publicación de Moreno anunciando la ofensiva. “Nos pusimos al tanto de que ambas bancadas iban a impulsar la acusación. Y de ahí hubo apoyo mutuo en avanzar”, aseguró el diputado Moreno.

E insistió: “Los horarios de los anuncios no fue un tema, porque ambas bancadas tenemos la disposición trabajar en conjunto el libelo”.

La arremetida de ambas bancadas se dio después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara a Grau, por un “error” en más de US$ 10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030. La ofensiva de La Moneda, recalcan en ambos partidos, fue la gota que rebasó el vaso para empezar a preparar el texto.

Aún así, entre los libertarios recalcan que el diseño se venía preparando hace varios días. Según explican, desde el verano, cuando se dieron a conocer las cifras del déficit estructural de 2025, que Kaiser tenía sobre la mesa la opción de levantar una acusación contra el exministro. Por lo mismo, el tema llevaba varios meses siendo monitoreado.

Así, en la bancada no se sorprendieron cuando la semana pasada el excandidato presidencial solicitó que se empezaran a preparar los fundamentos del texto.

En el partido, en todo caso, admiten que era importante que la colectividad diera a conocer por su parte el libelo, sobre todo considerando que Kaiser ha sido uno de los más críticos de la gestión de los ministros de Hacienda de la anterior administración, cuestionando incluso a republicanos por votar a favor de la ley de reajuste del sector público el año pasado.

De igual manera, entre los diputados libertarios sacan cuentas alegres porque transmiten que la imagen pública que se instaló es que fue el Partido Republicano el que terminó sumándose a la ofensiva del partido de Kaiser.

Pugna con Chile Vamos

El anuncio por la acusación, en todo caso, ya ha desatado los primeros cruces en la derecha. Tanto republicanos como libertarios han cuestionado que algunos dirigentes de Chile Vamos como la presidenta del Senado, Paulina Nuñez; el senador Andrés Longton, entre otros, se distanciaran de la ofensiva debido a que podría enredar la tramitación de la megarreforma.

“Tenemos que hacer responsable a la principal autoridad que tenía en su cargo esta área de las Haciendas Públicas, que es, naturalmente, el exministro Nicolás Grau (...)”, planteó el diputado republicano, Agustín Romero, en Desde la Redacción de La Tercera. Además, advirtió que si Chile Vamos no se suma “tendrán que responder ellos ante su electorado. Si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”.

El diputado de la UDI, Eduardo Cretton, no tardó en salir a responder. “Diputado Agustín Romero, la UDI no actúa bajo amenazas ni presiones. Actúa con sentido de responsabilidad y lealtad con el gobierno. Por eso vamos a estudiar la AC en su mérito. No puede venir a amenazar sobre un acusación anunciada por la prensa y que todavía no leemos”, publicó en su cuenta de X.

Los libertarios también se sumaron a la presión. “La incomodidad que provocan ese tipo de comentarios son lo que, eventualmente, terminó separando a un grupo que no está en el centro de la política, que es un grupo muy importante de la población (...). Nosotros los nacional-libertarios no vemos las acusaciones constitucionales como herramientas de cálculo político”, apuntó el vicepresidente del partido, Hans Marowski.