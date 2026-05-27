SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio

La Asociación de la Industria del Salmón de Chile, SalmonChile, anunció oficialmente la incorporación de Invermar al gremio que agrupa a 50 empresas entre productores y proveedores de la cadena de valor de la salmonicultura.

En un comunicado, SalmonChile destacó “la importancia de acoger a una compañía dedicada a la producción y exportación de especies de salmón de alta calidad y valor agregado, orientadas a satisfacer las demandas de los mercados más exigentes y sofisticados del mundo”.

En este contexto, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, señaló que “estamos sumamente contentos y orgullosos de que una empresa con la trayectoria e historia de Invermar haya decidido sumarse a SalmonChile. Que compartamos valores fundamentales respecto al quehacer diario y que busquemos aunar fuerzas nos impulsa a seguir trabajando por una salmonicultura cada vez más responsable, sostenible y con visión de futuro”.

En tanto, Cristian Fernández, gerente general de Invermar, destacó que “esta alianza gremial nos permitirá potenciar nuestras capacidades colaborativas y conocimiento para seguir entregando alimentos de calidad de manera consciente y responsable al mundo”.

Invermar es una compañía chilena que produce y exporta salmón atlántico y pacífico. Con una red de 38 centros de cultivo y 2 plantas de proceso ubicadas en la Isla de Chiloé, la compañía registra a la fecha ventas en 29 países en 4 continentes.