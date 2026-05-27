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    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio

    La Asociación de la Industria del Salmón de Chile agrupa a 50 empresas entre productores y proveedores de la cadena de valor de la salmonicultura.

    Por 
    Patricia San Juan
    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio. SIN CREDITO

    La Asociación de la Industria del Salmón de Chile, SalmonChile, anunció oficialmente la incorporación de Invermar al gremio que agrupa a 50 empresas entre productores y proveedores de la cadena de valor de la salmonicultura.

    En un comunicado, SalmonChile destacó “la importancia de acoger a una compañía dedicada a la producción y exportación de especies de salmón de alta calidad y valor agregado, orientadas a satisfacer las demandas de los mercados más exigentes y sofisticados del mundo”.

    En este contexto, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, señaló que “estamos sumamente contentos y orgullosos de que una empresa con la trayectoria e historia de Invermar haya decidido sumarse a SalmonChile. Que compartamos valores fundamentales respecto al quehacer diario y que busquemos aunar fuerzas nos impulsa a seguir trabajando por una salmonicultura cada vez más responsable, sostenible y con visión de futuro”.

    En tanto, Cristian Fernández, gerente general de Invermar, destacó que “esta alianza gremial nos permitirá potenciar nuestras capacidades colaborativas y conocimiento para seguir entregando alimentos de calidad de manera consciente y responsable al mundo”.

    Invermar es una compañía chilena que produce y exporta salmón atlántico y pacífico. Con una red de 38 centros de cultivo y 2 plantas de proceso ubicadas en la Isla de Chiloé, la compañía registra a la fecha ventas en 29 países en 4 continentes.

    Más sobre:SalmonerasSalmonChileInvermarSalmón

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