Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

El despiadado mundo de las ventas y la lucha profesional por no quedar fuera del juego, son los ejes centrales de “Glengarry Glen Ross”, la icónica pieza del dramaturgo y guionista David Mamet.

Estrenada originalmente en 1983, el relato sigue más vigente que nunca. A 40 años de su primer montaje, la obra -ganadora del Premio Pulitzer- continúa cautivando a los espectadores por su crudo realismo, pues retrata sin tapujos las consecuencias de la codicia desmedida que exige la sociedad.

Bajo la dirección de Álvaro Espinoza, la adaptación chilena entrega la misma mirada punzante. “Una obra descarnada e intensa”, describió la crítica de El Mercurio tras su debut el año pasado.

Protagonizada por Guilherme Sepúlveda, Eduardo Herrera, Mateo Iribarren, Andrés Velasco, Nicolás Pavez, Pablo Schwarz y Gonzalo Muñoz-Lerner, la historia transcurre en una oficina de bienes raíces, donde un grupo de vendedores da la pelea diaria por mantener a flote sus ventas y sus carreras.

En medio de una competencia despiadada para conservar sus empleos, el jefe les impone una regla brutal: solo los dos mejores mantendrán su trabajo. Con el despido acechando, se ven envueltos en una carrera desesperada por conseguir los mejores clientes, desencadenando un juego de manipulación, traición y estrategias agresivas que los llevará al límite.

“Los personajes están todos en la rueda del hamster, intentando sobrevivir de cualquier manera y a cualquier costo, supeditando su escala valórica y moral a la necesidad más inmediata, sobrevivir en este competitivo mercado laboral, en el que las emociones, convicciones y lealtades son desplazadas por necesidades de mercado, productividad y eficiencia como valores supremos”, profundiza Álvaro Espinoza, su director.

Quienes asistan a las funciones no solo se sorprenderán con la fotografía social que Mamet logra en el texto y los seres que lo habitan; también serán testigos de una escenografía novedosa y sin precedentes.

Con diálogos afilados, personajes definidos y un ritmo trepidante, esta obra sigue resonando con el público actual con la interrogante: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para triunfar?

La fama de “Glengarry Glen Ross” traspasa las tablas, con una recordada versión cinematográfica, de 1992, que tuvo en su elenco a grandes estrellas de Hollywood, como Al Pacino, Jack Lemmon y Alec Baldwin. La película es considerada un clásico del cine mundial. También presentó su última versión en Broadway en 2025.

Coordenadas

28 May al 7 Jun

Ju a Sá— 19.30 h. Do— 18.30 h

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