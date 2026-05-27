SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los detalles de las demandas de los canales contra Google por abuso de posición dominante y competencia desleal

    Los canales acusan a la gigante tecnológica de beneficiarse del contenido periodístico sin compensación, afectar sus ingresos publicitarios y mantener prácticas opacas en su ecosistema de avisaje online. Desde Google Chile destacaron que "durante más de una década, hemos trabajado conjuntamente con medios chilenos para apoyar su crecimiento, ayudándoles a fidelizar audiencias".

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Santiago 6 de mayo 2026. La Asociacion Nacional de Television, Anatel, realiza un punto de prensa por demanda presentada por canales asociados en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por abuso de posicion dominante. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los principales canales de televisión del país (Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Mega, Chilevisión y TV+) presentaron de manera individual demandas contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). ¿La razón? Las estaciones acusan a la gigante tecnológica de presunto abuso de posición dominante y competencia desleal.

    Las acciones judiciales fueron ingresadas el 30 de abril, pero recién este 26 de mayo el TDLC publicó los libelos en su sitio web. Hasta ahora, el tribunal solo había dado a conocer -el pasado 15 de mayo- la demanda presentada por TV+.

    Todas las demandas son patrocinadas por el estudio Bering, oficina liderada por tres abogados con amplia experiencia en materias de libre competencia y exintegrantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE): Ricardo Riesco, quien se desempeñó como fiscal nacional económico; Sebastián Castro, exjefe de la División de Estudios de Mercado; y Juan Correa, exjefe de la División Anticarteles.

    Según lo canales, Google es la compañía de internet con mayor capital en el mundo con un total de dos billones (millones de millones, o “trillions” en inglés) de dólares en 2024, y la cuarta marca más valiosa a nivel global, por sobre Coca Cola, Samsung y Mercedez-Benz. También dijeron que Google tiene unos 4 mil millones de usuarios en sus distintas plataformas, recibe aproximadamente 8,5 millones de millones de búsquedas diarias en Search, y cuenta con al menos 2,7 mil millones de usuarios activos en YouTube cada mes.

    Dependencia

    De acuerdo con la revisión de las demandas presentadas por las estaciones televisivas, TV+ es el canal que exhibe la mayor dependencia del tráfico proveniente de Google. Los antecedentes expuestos en las acciones legales revelan que más de la mitad de las visitas a su sitio principal (tvmas.tv) ingresan a través del buscador, promediando un 56,1% en el último periodo medido.

    Le sigue de cerca Canal 13. En su caso, el motor de búsqueda representa el 51% del flujo hacia su portal de entretención (13.cl), consolidándose como la principal puerta de entrada para esa audiencia. Los escritos detallan, sin embargo, que este impacto se modera de forma considerable en su plataforma informativa, T13.cl, donde la dependencia llega a un 25%.

    Por su parte, Mega reportó durante 2024 que el 36,1% de las visitas a su sitio web insignia derivaron de Google. No obstante, al ampliar el margen de análisis a un lapso de cinco años, la cifra histórica escala a un 42,1%, dando cuenta de un factor estructural para el modelo digital de la estación.

    Chilevisión y TVN muestran niveles de exposición similares en sus páginas institucionales. Mientras Chilevisión promedia un 32,3% de tráfico indirecto originado por el buscador, la señal estatal registra un 30,3% en su dominio principal (TVN.cl). Esta última cifra desciende al 19,3% al medir específicamente el flujo de usuarios hacia su portal de noticias, 24 Horas.

    Los canales Canal 13, TVN, CHV, Mega y TV+ piden que se sancione a Google con una multa a beneficio fiscal equivalente al 30% de sus ingresos publicitarios en Chile durante el período investigado, o al doble de las ganancias obtenidas por esas conductas, o cualquier monto que el tribunal considere adecuado según la ley y los antecedentes del caso.

    Frente a las demandas, desde Google Chile señalaron que aún no han sido notificados.

    Sin embargo, “respecto a las declaraciones públicas de Anatel, podemos señalar que durante más de una década, hemos trabajado conjuntamente con medios chilenos para apoyar su crecimiento, ayudándoles a fidelizar audiencias y proporcionándoles herramientas para desarrollar su contenido periodístico y expandir sus negocios”.

    “A medida que el panorama web y de la industria de medios evoluciona, seguimos generando miles de millones de clics diarios en sitios web y estamos implementando nuevas formas de destacar los enlaces a fuentes que el público valora”.

    “Abusos continuos”

    Según los canales de televisión, las conductas anticompetitivas y la cada vez mayor integración empresarial de Google, han creado una barrera competitiva que garantizará que los efectos perjudiciales persistan en el mercado a largo plazo, haciendo necesario un período de ajuste para que la competencia pueda restablecerse de forma efectiva.

    Todos lo canales solicitaron al TDLC “el cese de los abusos continuos de los que han sido víctimas al al igual que tantos otros medios de comunicación, publicadores, anunciantes y usuarios en el mundo”

    Si bien las estaciones televisivas no cuantifican el monto total de los daños derivados de las prácticas anticompetitivas que le imputan a Google, sí advierten una merma concreta en sus ingresos publicitarios. Los canales explicaron que, al actuar como intermediario dominante en todo el ecosistema de la publicidad digital, incluyendo ad servers y ad exchanges, la firma tecnológica logra retener una porción significativa de la inversión publicitaria. Esta dinámica, acusan, merma directamente la capacidad de los canales de televisión para rentabilizar sus contenidos en la web.

    En las demandas, los canales también denunciaron que Google extrae valor económico del contenido periodístico producido por los canales sin ofrecer una compensación a cambio. Al mostrar fragmentos y resúmenes, Google retiene al usuario en su plataforma, capturando para sí el beneficio publicitario asociado a esa atención.

    Canal 13, TVN, Mega, CHV y TV+ advirtieron que la opacidad en las subastas publicitarias de Google y las “comisiones” o márgenes que Google se autoasigna en su ecosistema publicitario constituyen un daño económico estructural, ya que los medios no reciben el valor justo de mercado por sus espacios publicitarios.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasCanalesDemandasCanal 13CHVMegaTVNTV+Google

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El duelo entre La Moneda y exautoridades de Boric tras ofensiva por deuda pública

    “Por un voto” es suficiente: el diseño de La Moneda para sacar adelante la megarreforma en el Senado

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Tribunal traslada arista Antofagasta del caso ProCultura a Santiago y defensa de Larraín arremete contra la Fiscalía

    Queman bus de transporte público en Estación Central y ministro de Seguridad califica el acto de “gravísimo”

    Squella y respaldo de acusación constitucional contra Grau: apunta a posibles “descuidos”, “negligencias” e incluso “dolo”

    Lo más leído

    1.
    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    2.
    IPS dice que si el traspaso del Seguro de Invalidez ocurre tal como piden las AFP, necesitarían un año adicional de preparación

    IPS dice que si el traspaso del Seguro de Invalidez ocurre tal como piden las AFP, necesitarían un año adicional de preparación

    3.
    Pablo García dice que no hay error en proyección de deuda pública y advierte que lo más relevante es el estrés fiscal

    Pablo García dice que no hay error en proyección de deuda pública y advierte que lo más relevante es el estrés fiscal

    4.
    CMF denuncia a tres entidades por presunto delito de estafa en créditos hipotecarios

    CMF denuncia a tres entidades por presunto delito de estafa en créditos hipotecarios

    5.
    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Review Dreame X60 Ultra: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    El duelo entre La Moneda y exautoridades de Boric tras ofensiva por deuda pública
    Chile

    El duelo entre La Moneda y exautoridades de Boric tras ofensiva por deuda pública

    “Por un voto” es suficiente: el diseño de La Moneda para sacar adelante la megarreforma en el Senado

    Tribunal traslada arista Antofagasta del caso ProCultura a Santiago y defensa de Larraín arremete contra la Fiscalía

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor
    Negocios

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Los detalles de las demandas de los canales contra Google por abuso de posición dominante y competencia desleal

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional en busca del liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional en busca del liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores

    O’Higgins consigue histórico triunfo en Colombia ante Millonarios y avanza a los playoffs de la Copa Sudamericana

    Repasa la victoria de O’Higgins frente a Millonarios y clasifica a la siguiente fase de la Copa Sudamericana

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”
    Cultura y entretención

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente
    Mundo

    Desde cabezas de cerdo a muñecas sexuales: Documentos filtrados revelan los “ataques cognitivos” de Rusia para desestabilizar a Occidente

    Investigarán a Petro por presunta participación indebida en política en medio de dudas de expertos sobre avance del proceso

    La arriesgada apuesta de Trump de ampliar los Acuerdos de Abraham

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado