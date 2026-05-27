Los detalles de las demandas de los canales contra Google por abuso de posición dominante y competencia desleal

Santiago 6 de mayo 2026. La Asociacion Nacional de Television, Anatel, realiza un punto de prensa por demanda presentada por canales asociados en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por abuso de posicion dominante. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Los principales canales de televisión del país (Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Mega, Chilevisión y TV+) presentaron de manera individual demandas contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). ¿La razón? Las estaciones acusan a la gigante tecnológica de presunto abuso de posición dominante y competencia desleal.

Las acciones judiciales fueron ingresadas el 30 de abril, pero recién este 26 de mayo el TDLC publicó los libelos en su sitio web. Hasta ahora, el tribunal solo había dado a conocer -el pasado 15 de mayo- la demanda presentada por TV+.

Todas las demandas son patrocinadas por el estudio Bering, oficina liderada por tres abogados con amplia experiencia en materias de libre competencia y exintegrantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE): Ricardo Riesco, quien se desempeñó como fiscal nacional económico; Sebastián Castro, exjefe de la División de Estudios de Mercado; y Juan Correa, exjefe de la División Anticarteles.

Según lo canales, Google es la compañía de internet con mayor capital en el mundo con un total de dos billones (millones de millones, o “trillions” en inglés) de dólares en 2024, y la cuarta marca más valiosa a nivel global, por sobre Coca Cola, Samsung y Mercedez-Benz. También dijeron que Google tiene unos 4 mil millones de usuarios en sus distintas plataformas , recibe aproximadamente 8,5 millones de millones de búsquedas diarias en Search, y cuenta con al menos 2,7 mil millones de usuarios activos en YouTube cada mes.

Dependencia

De acuerdo con la revisión de las demandas presentadas por las estaciones televisivas, TV+ es el canal que exhibe la mayor dependencia del tráfico proveniente de Google. Los antecedentes expuestos en las acciones legales revelan que más de la mitad de las visitas a su sitio principal (tvmas.tv) ingresan a través del buscador, promediando un 56,1% en el último periodo medido.

Le sigue de cerca Canal 13. En su caso, el motor de búsqueda representa el 51% del flujo hacia su portal de entretención (13.cl), consolidándose como la principal puerta de entrada para esa audiencia. Los escritos detallan, sin embargo, que este impacto se modera de forma considerable en su plataforma informativa, T13.cl, donde la dependencia llega a un 25%.

Por su parte, Mega reportó durante 2024 que el 36,1% de las visitas a su sitio web insignia derivaron de Google. No obstante, al ampliar el margen de análisis a un lapso de cinco años, la cifra histórica escala a un 42,1%, dando cuenta de un factor estructural para el modelo digital de la estación.

Chilevisión y TVN muestran niveles de exposición similares en sus páginas institucionales. Mientras Chilevisión promedia un 32,3% de tráfico indirecto originado por el buscador, la señal estatal registra un 30,3% en su dominio principal (TVN.cl). Esta última cifra desciende al 19,3% al medir específicamente el flujo de usuarios hacia su portal de noticias, 24 Horas.

Los canales Canal 13, TVN, CHV, Mega y TV+ piden que se sancione a Google con una multa a beneficio fiscal equivalente al 30% de sus ingresos publicitarios en Chile durante el período investigado, o al doble de las ganancias obtenidas por esas conductas, o cualquier monto que el tribunal considere adecuado según la ley y los antecedentes del caso.

Frente a las demandas, desde Google Chile señalaron que aún no han sido notificados.

Sin embargo, “respecto a las declaraciones públicas de Anatel, podemos señalar que durante más de una década, hemos trabajado conjuntamente con medios chilenos para apoyar su crecimiento, ayudándoles a fidelizar audiencias y proporcionándoles herramientas para desarrollar su contenido periodístico y expandir sus negocios”.

“A medida que el panorama web y de la industria de medios evoluciona, seguimos generando miles de millones de clics diarios en sitios web y estamos implementando nuevas formas de destacar los enlaces a fuentes que el público valora”.

“Abusos continuos”

Según los canales de televisión, las conductas anticompetitivas y la cada vez mayor integración empresarial de Google, han creado una barrera competitiva que garantizará que los efectos perjudiciales persistan en el mercado a largo plazo, haciendo necesario un período de ajuste para que la competencia pueda restablecerse de forma efectiva.

Todos lo canales solicitaron al TDLC “el cese de los abusos continuos de los que han sido víctimas al al igual que tantos otros medios de comunicación, publicadores, anunciantes y usuarios en el mundo”

Si bien las estaciones televisivas no cuantifican el monto total de los daños derivados de las prácticas anticompetitivas que le imputan a Google, sí advierten una merma concreta en sus ingresos publicitarios. Los canales explicaron que, al actuar como intermediario dominante en todo el ecosistema de la publicidad digital, incluyendo ad servers y ad exchanges, la firma tecnológica logra retener una porción significativa de la inversión publicitaria. Esta dinámica, acusan, merma directamente la capacidad de los canales de televisión para rentabilizar sus contenidos en la web.

En las demandas, los canales también denunciaron que Google extrae valor económico del contenido periodístico producido por los canales sin ofrecer una compensación a cambio. Al mostrar fragmentos y resúmenes, Google retiene al usuario en su plataforma, capturando para sí el beneficio publicitario asociado a esa atención.

Canal 13, TVN, Mega, CHV y TV+ advirtieron que la opacidad en las subastas publicitarias de Google y las “comisiones” o márgenes que Google se autoasigna en su ecosistema publicitario constituyen un daño económico estructural, ya que los medios no reciben el valor justo de mercado por sus espacios publicitarios.