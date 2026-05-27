Asociación de diplomáticos expresa preocupación por nombramientos políticos de embajadores y cuestiona baja presencia femenina

El Mandatario nombró como embajadores de Chile a Francisco Chahuán, en México; Juan Antonio Coloma Correa, en España, y Jorge Tarud, en Bélgica.

Tras los recientes nombramientos de embajadores realizados por el gobierno del presidente José Antonio Kast, la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) manifestó su preocupación por el “carácter político” de los mismos, y llamó a fortalecer las relaciones exteriores basadas en la profesionalización, la experiencia y el mérito dentro del Servicio Exterior.

Según detalló Cancillería, el mandatario nombró como embajadores de Chile a Francisco Chahuán en México; Juan Antonio Coloma Correa en España; Jorge Tarud en Bélgica; además de Alfonso Silva en China y Rodrigo Olsen en Suecia.

Ante ello, y a través de una declaración pública, el gremio sostuvo que, si bien reconoce plenamente la atribución constitucional del Mandatario para designar a las máximas autoridades diplomáticas del país, considera necesario resguardar “el rol de los funcionarios de carrera” en la representación internacional de Chile.

“La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) observa con preocupación los recientes nombramientos de embajadores de carácter político ”, señaló la organización.

En el escrito se indica que el país cuenta con diplomáticas y diplomáticos altamente calificados, con experiencia y formación especializada para asumir responsabilidades en distintos escenarios internacionales.

“Chile dispone de diplomáticas y diplomáticos de carrera altamente calificados, con una sólida formación y una amplia trayectoria profesional, plenamente preparados para asumir responsabilidades de representación en los distintos escenarios de la política internacional”, sostuvo la entidad.

Cuestionamientos por baja presencia femenina

La asociación también manifestó inquietud por la escasa presencia de mujeres diplomáticas de carrera en las recientes designaciones de embajadoras, enfatizando que existen profesionales con trayectoria suficiente para ocupar cargos de alta responsabilidad.

“ Observamos con atención la escasa presencia de mujeres diplomáticas de carrera en las recientes designaciones de embajadoras. Nuestro país cuenta con destacadas profesionales que han desarrollado una trayectoria sobresaliente en el Servicio Exterior y que reúnen las competencias necesarias para asumir funciones de la más alta responsabilidad”, indicó.

En esa línea, el gremio recalcó la importancia de promover una mayor participación femenina en espacios de liderazgo y representación internacional.

Asimismo, ADICA defendió el fortalecimiento de la carrera diplomática como una “inversión estratégica” para el Estado, destacando que la experiencia acumulada por los funcionarios del Servicio Exterior constituye un activo clave para la defensa de los intereses permanentes del país.

“Una política exterior moderna, profesional y consistente se ve fortalecida cuando se privilegian criterios de mérito, experiencia y especialización”, agregó la asociación.

Los nuevos nombramientos del gobierno

La declaración de ADICA surgió luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara una nueva ronda de designaciones diplomáticas impulsadas por el Ejecutivo.

De los nombrados, Silva y Olsen corresponden a diplomáticos de carrera, mientras que Chahuán, Coloma y Tarud provienen del mundo político y parlamentario.

En paralelo, el Ejecutivo informó el ascenso al grado de embajador del diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz.