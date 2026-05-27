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    En medio de protestas en La Paz: diputados bolivianos derogan ley que establecía límites a los estados de excepción

    El proyecto, que elimina los mecanismos de control legislativo y las restricciones temporales asumidas por el Ejecutivo quedó listo para ser promulgada por el gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes un proyecto de que deroga la ley N°1341, que establecía limitaciones para declarar estados de excepción en el país, el cual atraviesa una crisis con 20 días de protestas en contra del gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien se le exige la renuncia con bloqueos y manifestaciones.

    Durante esta jornada, a través de una sesión virtual de los diputados, se aprobó la iniciativa con 82 votos a favor de los 123 legisladores presentes durante la discusión.

    Cabe señalar que la ley N°1341 regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de estados de excepción, incluyendo mecanismos de control legislativo y restricciones temporales para las medidas asumidas por el Ejecutivo.

    La norma aprobada solo incluye un artículo, derogando la legislación hasta ahora vigente y que había sido promulgada en 2020, por la expresidenta del Senado boliviano, Eva Copa.

    El proyecto ya había sido revisado y votado a favor por el Senado el pasado 24 de mayo, por lo que los diputados actuaron como cámara revisora.

    La iniciativa nace del diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, quien en primera instancia buscó la derogación a través de la ley antibloqueos, pero que, ante la demora en su tramitación, presentó una iniciativa independiente que avanzó más rápidamente.

    “Como la ley antibloqueo está demorada en su trámite en la Comisión de Justicia Plural, (…) lo que hice es sacar la abrogatoria de la ley antibloqueo y presentar un proyecto de ley con artículo único abrogando la ley de estados de excepción”, afirmó Alarcón a la hora de presentar la iniciativa legal.

    Durante su votación, los diputados plantearon sus reparos y visiones a favor. Por ejemplo, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, defendió la eliminación de la norma.

    “La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, declaró el diputado, según recoge el diario La Razón.

    Como contraparte, la diputada Sonia Siñani (también del PDC) rechazó la eliminación completa de la ley y estimó que la medida podría agravar la crisis política.

    “Es como echar gasolina al fuego, eso tenemos que entender, no podemos acallar al pueblo. Yo no voy a abrogar esta ley”, señaló.

    Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la medida quedó lista para ser promulgada por el gobierno.

    Más sobre:BoliviaEstado de ExcepciónDiputadosRodrigo PazMovilizacionesProtestas

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