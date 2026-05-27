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    Detienen a dos adolescentes por robo con homicidio de adulta mayor en Coronel

    Los menores, de 14 y 15 años, fueron capturados por la Brigada de Homicidios de la PDI tras una investigación desarrollada junto al Ministerio Público, por el crimen ocurrido el fin de semana en el sector Maule Los Encinos.

    Por 
    Roberto Martínez
    PDI

    Dos adolescentes fueron detenidos durante la tarde de este martes por su presunta participación en el robo con homicidio de una mujer de 65 años ocurrido el pasado fin de semana en la comuna de Coronel, región del Biobío.

    De acuerdo con información preliminar, los imputados tienen 14 y 15 años y fueron arrestados por detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con el Ministerio Público, tras diversas diligencias investigativas desarrolladas en la comuna.

    El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 23 de mayo en el sector Maule Los Encinos de Coronel, cuando un grupo indeterminado de sujetos encapuchados ingresó a una vivienda habitada por una pareja de adultos mayores con la intención de perpetrar un robo.

    Según detalló esa jornada el fiscal regional José Ortiz, los atacantes portaban armas blancas y entraron al domicilio cerca de la 1.00 de la madrugada.

    “Los sujetos procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar, al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca”, señaló el persecutor tras el hecho.

    La víctima fatal correspondía a una mujer de 65 años, identificada como Isabel Contreras, mientras que el hombre de 72 años que se encontraba con ella resultó herido y debió ser trasladado hasta el Hospital de Coronel. De acuerdo con el Ministerio Público, el adulto mayor quedó fuera de riesgo vital.

    Tras el homicidio, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias investigativas, incluyendo levantamiento de evidencia, empadronamientos y análisis de cámaras de seguridad, labores que permitieron identificar y detener a los dos adolescentes durante esta jornada.

    Hasta ahora, las autoridades no han informado si existirían más involucrados en el ataque ni tampoco el detalle de las especies sustraídas desde el inmueble.

    Más sobre:PolicialRobo con homicidioCoronelAdulta mayorAdolescentesPDINacional

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