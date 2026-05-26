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    Alcalde Luksic apoya exención de contribuciones para mayores de 65 años, pero con indicación “para que paguen los que pueden pagar”

    El jefe comunal de Huechuraba también enfatizó que desde el Ejecutivo resulta necesario que comience a tomar en cuenta en sus decisiones las voces de los municipios. "Es importante que también nos tomen en cuenta en las decisiones también, o por lo menos en las discusiones, para que sepan al final cómo nos va a afectar", señaló.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, entregó este martes su respaldo a una de las principales medidas del proyecto de Reconstrucción Nacional: la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años.

    Sin embargo, el jefe comunal también enfatizó en conversación con Desde la Redacción de La Tercera que en la Cámara Alta se debería presentar una indicación para que “paguen los que puedan pagar”.

    Lo anterior tras ser consultado sobre si el realizaría alguna distinción respecto a las personas por su rango socioeconómico, detalle que por el momento no ha sido abordado por el Ejecutivo.

    Yo estoy de acuerdo a que no se le cobre a los adultos mayores, pero sí digo que en el Senado se haga la indicación adecuada para que paguen los que puedan pagar”, respondió Luksic.

    “Ahora, hay que tener ojo con el lado patrimonial, porque en Huechuraba, por ejemplo, que en este caso me afecta en 1.200 millones, hay casas que valían 5.000 UF y hoy día valen 12.000 UF, y eso no significa que esa persona pueda pagar si lo lleva al lado patrimonial. Entonces hay que tener ojo también en esa discusión”, acotó sobre este tópico.

    En ese sentido, Luksic señaló que propone, en una idea que presentó junto al jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, que se congele el costo de las contribuciones al momento de la compra del inmueble.

    ¿Por qué no la contribución se puede fijar, se puede congelar? Que al momento de la compraventa se fije para que esa persona se pueda proyectar en ese pago de la contribución. No le afecta algo que él no sabe, que si la plusvalía va a subir o no o cómo se toma ese cálculo, pero al minuto que se suba y después se venda a ese nuevo comprador se actualiza la contribución", detalló sobre esta propuesta.

    Por otro lado, Luksic también enfatizó que resulta necesario que el Ejecutivo comience a escuchar más las voces desde los municipios para el desarrollo de políticas.

    “Tenemos que trabajar para que el gobierno entienda también que primero los municipios, ellos nos necesitan, somos la primera línea con las personas. Nosotros estamos administrando realidades día a día”, comenzó explicando.

    A lo que continuó: “Y apoyamos también a un gobierno. Yo siempre he dicho, el municipio es un aliado del gobierno de turno. Sea el que sea, de color político que sea, tenemos que trabajar juntos. Y es importante que también nos tomen en cuenta en las decisiones también, o por lo menos en las discusiones, para que sepan al final cómo nos va a afectar”.

    Uso de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal

    Otro punto que abordó el alcalde esta jornada fue la discusión por la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal, más conocidos como Taser, por una marca que los comercializa, tanto para Carabineros o incluso para personal de seguridad municipal.

    Frente a este debate, Luksic mostró su desacuerdo para el uso municipal, ya que por el momento su utilización ni siquiera está masificada en Carabineros.

    Poniendo tasers, yo por lo menos creo que va a haber más confrontación. Y esa herramienta la debería tener Carabineros de Chile, que tiene el monopolio de la fuerza. Esa es su responsabilidad, nosotros vamos siempre a apoyar, a cooperar, pero Carabineros es el que tiene ese uso de la fuerza”, explicó.

    “Yo por lo menos siempre he dicho, ojalá que eso se pueda reevaluar. Yo no estoy de acuerdo con las tasers. Y por lo menos si van a partir que parta con Carabineros”, agregó al respecto.

    Reelección en Huechuraba

    Hacia el final de la entrevista, Luksic también señaló que estaba a gusto con su participación en la política y que buscaría repostularse a su cargo para las elecciones municipales de 2028.

    “Yo he mencionado que espero estar en dos períodos, así que espero que los vecinos me den la oportunidad para ir a un segundo período”, señaló.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRMaximiliano LuksicHuechurabaTaserContribucionesPrimera viviendaDispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal

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