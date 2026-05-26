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    Rector de la PUC por cuestionamientos al gobierno de Kast: “Es fácil criticar cuando uno está afuera”

    La máxima autoridad universitaria aseveró que todavía es "demasiado pronto" para hacer una evaluación profunda de la administración actual.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Juan Carlos de la Llera, abordó el recorte que se implementará en educación propuesto por el gobierno de José Antonio Kast y cómo conversa aquello con lo que él pide, que es mayores recursos en la educación superior.

    “Hoy día, dado que un gobierno se enfrenta a una condición (económica) que es real, digamos, de cierto estancamiento, incapacidad de generar el nivel de desarrollo que tienen, creo que está siempre la disyuntiva de decir que justamente es en un momento donde yo tengo que pensar en invertir para generar esas capacidades que en el largo plazo me generen, por supuesto, desarrollo”, planteó el rector en el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera.

    Yo siento que si uno no va en ese camino, simplemente se condena. Eso es lo que yo percibo y siento”, añadió la autoridad universitaria, y explicó que su esperanza está en la industria, para que ellos tomen “un rol mucho más preponderante en potenciar la capacidad de financiamiento, de generación de conocimiento que finalmente redunde en bienestar a la sociedad”.

    Respecto a los recortes, indicó que si bien “a nadie le gusta que los recursos se recorten”, sin embargo, recalcó que es importante que se den discusiones “relevantes” y que el foco en donde hoy en día se debe hacer una “intervención inmediata” es en las educaciones primarias y secundarias, debido a que en las universidades se da cuenta que estas no tienen “el nivel que tiene que tener”.

    Asimismo, el rector de la PUC abordó los cuestionamientos al gobierno por otros de sus pares, y aclaró que: “Yo creo que hoy día gobernar cualquier organización y un país es increíblemente complejo, lo primero. Es fácil, es fácil criticar cuando uno está afuera; cuando uno está liderando distintas cosas, se da cuenta de lo difícil que es manejar una universidad”.

    “En el caso nuestro, me imagino lo complejo que es manejar un país que está lleno de necesidades, de requerimientos y todo. Yo creo que el tiempo de las críticas todavía es demasiado pronto como para poder hacer una evaluación profunda. Por supuesto que creo que cosas como la crítica que se hizo al tema del conocimiento y la investigación, que el mismo presidente cambió, después corrigió y qué sé yo, me parece suficiente”, apuntó la máxima autoridad de la PUC.

    Agregando que: “Voy a criticar cuando haya que criticar y voy a empujar cuando haya que empujar. Pero ahora es muy temprano. Las universidades tenemos de alguna manera que ayudar a este país a resolver las disyuntivas más importantes a las que se enfrentan, ya sea las listas de espera en el cáncer, ya sea el tema de la educación, ya sean los temas de salud en general, los temas de desarrollo económico, etcétera”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónPUCUCPontificia Universidad CatólicaJuan Carlos de la Llera

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