Informalidad del comercio digital cae a mínimos históricos en primer trimestre 2026 por cobro de IVA a plataformas internacionales

Las plataformas asiáticas pasaron de registrar una alta tasa de informalidad a quedar incorporadas automáticamente al sistema formal.

La informalidad en el comercio electrónico chileno alcanzó registros mínimos en el primer trimestre de 2026.

Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la tasa de transacciones informales llegó a su nivel más bajo desde que existe el indicador, el monto informal por cada $100 gastados retrocedió al piso más bajo desde el tercer trimestre de 2019, y la estimación de compras informales en dólares tocó su valor más reducido desde el primer trimestre de 2020.

El catalizador es uno: la entrada en vigencia del cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto.

“La principal explicación detrás de esta caída está en la entrada en vigencia del cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto, medida que redujo significativamente los incentivos para adquirir productos a través de plataformas extranjeras bajo esquemas informales. A esto se suma un menor dinamismo del gasto online total y una caída en el valor promedio de las compras informales”, señaló Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

En concreto, el 6,4% de las transacciones digitales en el sector retail fueron informales en el trimestre, la cifra más baja desde que la CNC comenzó a medir el indicador y 3 puntos porcentuales menos que en igual período de 2025.

En paralelo, $6 de cada $100 gastados en plataformas digitales correspondieron a compras irregulares, el registro más bajo desde el tercer trimestre de 2019.

Y el monto total de compras informales se situó en US$ 141,3 millones, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2020, cuando llegó a US$125 millones, con un derrumbe de 39% frente a igual trimestre del año anterior.

El sector comercio (excluye Turismo, T&E y Servicios) generó compras digitales por US$2.167 millones entre enero y marzo de 2026, un 1% menos que en igual trimestre de 2025.

El colapso de la informalidad internacional

El mecanismo detrás de los mínimos es directo. La normativa vigente desde fines de octubre de 2024 aplica IVA a toda compra internacional realizada a través de plataformas inscritas en el SII, eliminando la exención previa para montos bajo US$ 41.

Las plataformas asiáticas, que concentran más del 75% de las transacciones internacionales, pasaron de registrar una alta tasa de informalidad a quedar incorporadas automáticamente al sistema formal, dijo la CNC sin identificar a ninguna.

El resultado fue contundente. Las compras en portales internacionales cayeron 25% en el período, a US$ 260 millones , y dentro de ese total solo US$7,8 millones presentaron algún grado de irregularidad: una caída de 88% frente al primer trimestre de 2025.

La tasa de informalidad en ese canal se redujo a $3 de cada $100 gastados. Según la CNC, el Servicio de Impuestos Internos, por su parte, reportó una recaudación superior a $48.000 millones en IVA por compras internacionales de bienes solo en los tres primeros meses del año.

En contraste, las compras en portales nacionales crecieron 3%, a US$1.907 millones, con un gasto informal estimado de US$133,5 millones, una baja de 19% anual. En ese segmento, 8 de cada 100 transacciones se clasificaron como informales y $7 de cada $100 gastados correspondieron a compras irregulares.

Redes sociales, el nuevo foco

La formalización del canal internacional, sin embargo, no elimina el problema: lo recompone. Las redes sociales concentran hoy el 65% de todas las transacciones digitales informales, 39,9 puntos porcentuales más que en igual trimestre de 2025.

Dentro de esos canales, el 54% de las transacciones se clasifican como informales, una tasa que sigue aumentando. Los marketplaces acumulan el 10% de la informalidad digital, con un 9% de irregularidad interna, mientras las plataformas internacionales representan ya solo el 5% del problema.

Las redes sociales concentran hoy el 65% de todas las transacciones digitales informales

“La informalidad no desaparece. Hoy se concentra con mayor fuerza en ciertos canales donde este fenómeno sigue siendo elevado, especialmente en redes sociales y plataformas de menor ticket promedio”, advirtió Silva.

La ejecutiva sostuvo que el principal desafío es “trasladar al ecosistema nacional los avances observados en el comercio internacional”, lo que requerirá identificar vendedores recurrentes y fortalecer la coordinación entre plataformas digitales y el SII.

Vestuario lidera, Accesorios escala

Por categorías, Vestuario concentra el 36% de las transacciones informales del trimestre, en línea con el año anterior, pero su tasa de informalidad cayó 8 puntos porcentuales, a 15%, impulsada por la mayor formalidad en plataformas internacionales, donde es el rubro más demandado. Accesorios y Regalos subió a una participación del 20% (9 puntos más que un año atrás) y lidera la tasa de irregularidad por categoría con un 21%. Le siguen Mascotas con 19%, Artículos de Entretención con 15%, Automotriz con 11% y Calzado con 6%.

En términos de gasto, $23 de cada $100 en Accesorios y Regalos se estiman como informales; $15 en Automotriz; $14 en Mascotas; y $12 en Artículos de Entretención.

Perfil de la informalidad

El análisis sociodemográfico indica que las mujeres registran una tasa de informalidad del 5%, frente al 2% en hombres. Las generaciones más jóvenes concentran una parte relevante del gasto irregular, vinculada al uso intensivo de redes sociales. Por nivel socioeconómico, el segmento D lidera con un 16% de informalidad.

Silva advirtió que “el fuerte peso de las generaciones más jóvenes (en la informalidad digital) también tiene un componente cultural y de hábitos de consumo”, por lo que la educación financiera, la trazabilidad digital y los incentivos simples de formalización “serán claves para reducir estructuralmente este fenómeno en el largo plazo”.