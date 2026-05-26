SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Informalidad del comercio digital cae a mínimos históricos en primer trimestre 2026 por cobro de IVA a plataformas internacionales

    Monto total de compras informales se derrumbó 39% frente a igual trimestre del año anterior a su nivel más bajo desde la pandemia.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las plataformas asiáticas pasaron de registrar una alta tasa de informalidad a quedar incorporadas automáticamente al sistema formal.

    La informalidad en el comercio electrónico chileno alcanzó registros mínimos en el primer trimestre de 2026.

    Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la tasa de transacciones informales llegó a su nivel más bajo desde que existe el indicador, el monto informal por cada $100 gastados retrocedió al piso más bajo desde el tercer trimestre de 2019, y la estimación de compras informales en dólares tocó su valor más reducido desde el primer trimestre de 2020.

    El catalizador es uno: la entrada en vigencia del cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto.

    “La principal explicación detrás de esta caída está en la entrada en vigencia del cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto, medida que redujo significativamente los incentivos para adquirir productos a través de plataformas extranjeras bajo esquemas informales. A esto se suma un menor dinamismo del gasto online total y una caída en el valor promedio de las compras informales”, señaló Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

    En concreto, el 6,4% de las transacciones digitales en el sector retail fueron informales en el trimestre, la cifra más baja desde que la CNC comenzó a medir el indicador y 3 puntos porcentuales menos que en igual período de 2025.

    En paralelo, $6 de cada $100 gastados en plataformas digitales correspondieron a compras irregulares, el registro más bajo desde el tercer trimestre de 2019.

    Y el monto total de compras informales se situó en US$ 141,3 millones, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2020, cuando llegó a US$125 millones, con un derrumbe de 39% frente a igual trimestre del año anterior.

    El sector comercio (excluye Turismo, T&E y Servicios) generó compras digitales por US$2.167 millones entre enero y marzo de 2026, un 1% menos que en igual trimestre de 2025.

    El colapso de la informalidad internacional

    El mecanismo detrás de los mínimos es directo. La normativa vigente desde fines de octubre de 2024 aplica IVA a toda compra internacional realizada a través de plataformas inscritas en el SII, eliminando la exención previa para montos bajo US$ 41.

    Las plataformas asiáticas, que concentran más del 75% de las transacciones internacionales, pasaron de registrar una alta tasa de informalidad a quedar incorporadas automáticamente al sistema formal, dijo la CNC sin identificar a ninguna.

    El resultado fue contundente. Las compras en portales internacionales cayeron 25% en el período, a US$ 260 millones, y dentro de ese total solo US$7,8 millones presentaron algún grado de irregularidad: una caída de 88% frente al primer trimestre de 2025.

    La tasa de informalidad en ese canal se redujo a $3 de cada $100 gastados. Según la CNC, el Servicio de Impuestos Internos, por su parte, reportó una recaudación superior a $48.000 millones en IVA por compras internacionales de bienes solo en los tres primeros meses del año.

    En contraste, las compras en portales nacionales crecieron 3%, a US$1.907 millones, con un gasto informal estimado de US$133,5 millones, una baja de 19% anual. En ese segmento, 8 de cada 100 transacciones se clasificaron como informales y $7 de cada $100 gastados correspondieron a compras irregulares.

    Redes sociales, el nuevo foco

    La formalización del canal internacional, sin embargo, no elimina el problema: lo recompone. Las redes sociales concentran hoy el 65% de todas las transacciones digitales informales, 39,9 puntos porcentuales más que en igual trimestre de 2025.

    Dentro de esos canales, el 54% de las transacciones se clasifican como informales, una tasa que sigue aumentando. Los marketplaces acumulan el 10% de la informalidad digital, con un 9% de irregularidad interna, mientras las plataformas internacionales representan ya solo el 5% del problema.

    Las redes sociales concentran hoy el 65% de todas las transacciones digitales informales

    “La informalidad no desaparece. Hoy se concentra con mayor fuerza en ciertos canales donde este fenómeno sigue siendo elevado, especialmente en redes sociales y plataformas de menor ticket promedio”, advirtió Silva.

    La ejecutiva sostuvo que el principal desafío es “trasladar al ecosistema nacional los avances observados en el comercio internacional”, lo que requerirá identificar vendedores recurrentes y fortalecer la coordinación entre plataformas digitales y el SII.

    Vestuario lidera, Accesorios escala

    Por categorías, Vestuario concentra el 36% de las transacciones informales del trimestre, en línea con el año anterior, pero su tasa de informalidad cayó 8 puntos porcentuales, a 15%, impulsada por la mayor formalidad en plataformas internacionales, donde es el rubro más demandado. Accesorios y Regalos subió a una participación del 20% (9 puntos más que un año atrás) y lidera la tasa de irregularidad por categoría con un 21%. Le siguen Mascotas con 19%, Artículos de Entretención con 15%, Automotriz con 11% y Calzado con 6%.

    En términos de gasto, $23 de cada $100 en Accesorios y Regalos se estiman como informales; $15 en Automotriz; $14 en Mascotas; y $12 en Artículos de Entretención.

    Perfil de la informalidad

    El análisis sociodemográfico indica que las mujeres registran una tasa de informalidad del 5%, frente al 2% en hombres. Las generaciones más jóvenes concentran una parte relevante del gasto irregular, vinculada al uso intensivo de redes sociales. Por nivel socioeconómico, el segmento D lidera con un 16% de informalidad.

    Silva advirtió que “el fuerte peso de las generaciones más jóvenes (en la informalidad digital) también tiene un componente cultural y de hábitos de consumo”, por lo que la educación financiera, la trazabilidad digital y los incentivos simples de formalización “serán claves para reducir estructuralmente este fenómeno en el largo plazo”.

    Más sobre:Comercio electrónicoecommerceCNCImpuestosSII

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno

    ¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

    Ministerio de la Mujer confirma que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna antes del 15 de junio

    Megainfraestructura por casi US$ 4.500 millones que extenderá puerto de San Antonio recibe aprobación ambiental

    Lo más leído

    1.
    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    2.
    IPS dice que si el traspaso del Seguro de Invalidez ocurre tal como piden las AFP, necesitarían un año adicional de preparación

    IPS dice que si el traspaso del Seguro de Invalidez ocurre tal como piden las AFP, necesitarían un año adicional de preparación

    3.
    Fiscalía formalizará a dos ejecutivos de gigante suiza por estafa en la venta de empresa chilena

    Fiscalía formalizará a dos ejecutivos de gigante suiza por estafa en la venta de empresa chilena

    4.
    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    Despidos por necesidad de la empresa suman 120 mil en primer trimestre, pero caen 5,5% respecto del año pasado

    5.
    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”

    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric
    Chile

    Libertarios anuncian acusación constitucional contra Grau y republicanos se suman a acción contra el exministro de Boric

    Ministerio de la Mujer confirma que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna antes del 15 de junio

    Cabo de la Armada fallece en Viña del Mar tras ser atropellado por otro funcionario de la institución

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno
    Negocios

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% fines de su gobierno

    ¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

    Megainfraestructura por casi US$ 4.500 millones que extenderá puerto de San Antonio recibe aprobación ambiental

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”
    El Deportivo

    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”

    El autocrítico reencuentro de Brayan Cortés con la Roja: “Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón”

    Panamá lleva un pedazo de Chile al Mundial: Cecilio Waterman y César Yanis entran en la lista

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era
    Cultura y entretención

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era

    Filme producido por chilenos gana Palma de Oro a Mejor Cortometraje en Cannes 2026

    Piare con P revela su rehabilitación por alcoholismo: “Fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”
    Mundo

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Con un llamado a cuidar la red de alcantarillado autoridades lanzan Plan de Invierno 2026 de la Región Metropolitana

    Violados, maltratados y privados de alimentos: Escándalo masivo de abuso infantil en escuelas conmociona a Francia

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile
    Paula

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía