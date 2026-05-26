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    Megainfraestructura por casi US$ 4.500 millones que extenderá puerto de San Antonio recibe aprobación ambiental

    El proceso de licitación para obras de abrigo y conexas de la extensión del puerto se concreta este año. En julio se recibirán las ofertas técnicas y en agosto ofertas económicas. La fecha de construcción de la extensión se estima que inicie el primer semestre de 2027.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Puerto San Antonio

    El proyecto Puerto Exterior de la Empresa Portuaria de San Antonio recibió esta mañana su aprobación ambiental de forma unánime por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso.

    El proyecto -que ha sido llamado por la empresa como la mayor infraestructura de comercio exterior del siglo XXI en Chile- alcanza una inversión en torno a US$ 4.450 millones y aumentará la capacidad del puerto con tal de manejar embarcaciones de mayor tamaño y volúmenes de carga más grandes.

    Mapa del proyecto Puerto Exterior de San Antonio.

    La fecha de construcción se estima que inicie el primer semestre de 2027, proceso en que se acondicionará el terreno para la construcción de las faenas principales, aunque previo aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Dicha etapa culminará el 2036.

    La fase de operación, se contempla, comenzará el segundo semestre de 2035 sin plazo de cierre. Para la etapa de construcción se estima una mano de obra de 2.807 trabajadores, y para la operación 2.732.

    Etapas de extensión del Puerto San Antonio.

    El puerto considera la construcción y operación de dos terminales portuarios, cuyos procesos se desarrollarán en cinco fases. En conjunto, podrán movilizar un total de carga principalmente contenerizada en torno a 6 millones de TEU por año, que es la unidad de medida que se usa para los contenedores.

    Con ello, se podrá tener un atraque simultáneo de hasta cuatro naves portacontenedores de última generación llamados Post-New-Panamax o clase E de 400 metros de largo. Además, construirán una estación de transferencia ferroviaria que conectará desde la línea férrea hasta el nuevo proyecto.

    Licitación

    Actualmente, participan diferentes empresas precalificadas en el proceso de licitación pública internacional para obras de abrigo y conexas del puerto.

    Estas son: Van Oord Dredging and Marine Contractors (Países Bajos); Jan De Nul (Bélgica); el Consorcio Dragados Sacyr Obras Portuarias (Sacyr y Dragados son españolas); el Consorcio Grupo CRCC (con China Railway Construction Corporation y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group, ambas chinas); y el Consorcio Acciona–Hyundai (Acciona es española y Hyundai, coreana).

    Puerto de San Antonio

    El proceso de selección deberá concretarse este año: en julio está proyectado el proceso de recepción y apertura de ofertas técnicas y en agosto la apertura de ofertas económicas. Posteriormente, se realizará la adjudicación y suscripción de contrato.

    En particular, lo que se está licitando es un contrato para la construcción del molo de abrigo (de aproximadamente 4 kilómetros de extensión), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental.

    Aquello implicará una inversión por parte de la Empresa Portuaria San Antonio de US$ 1.950 millones. Por su parte, la inversión privada en concesiones sería de US$ 2.500 millones para la construcción, habilitación y operación de los sitios. Con esto, la inversión total ascenderá a US$ 4.450 millones.

    Más sobre:Puerto Exterior de San AntonioEmpresa Portuaria de San Antonio

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