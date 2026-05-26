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    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    El pronóstico del tiempo en Chile estará lleno de contrastes: calor extremo de hasta 36 °C en el norte, lluvia en cinco regiones del sur y centro-sur, y una breve alza de temperaturas en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días Tendencias / La Tercera

    El pronóstico en Chile para los próximos días está muy contrastado: mientras en el norte se dispararon los termómetros hacia arriba, el sur tendrá lluvia después de varios días de sequía. Mientras tanto, en el centro también hará calor, pero solo por poco tiempo, para después volver a la tendencia del frío.

    El pasado lunes 25, las regiones de Tarapacá y Antofagasta registraron entre 33 y 36 °C en pleno otoño. Y en el sector de Pica, las altas temperaturas sobre los 30 C° perdurarán durante toda la semana, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Mientras tanto, cinco regiones de la macrozona centro-sur y sur del país tendrán lluvia durante los próximos días.

    Esto es lo que dice el pronóstico semanal para las distintas regiones a lo largo de Chile.

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días. Foto: ATON.

    Pronóstico en Chile: lluvia, frío y calor extremo

    No solo el norte del país tendrá jornadas calurosas: la Región Metropolitana tendrá un día inusual de calor este martes 26, gracias al ingreso de una masa de aire cálida que dejará máximas de hasta 26 °C en gran parte de los sectores.

    En paralelo, otras regiones del centro, como Valparaíso y O’Higgins tendrán días propios del otoño, pero estables: máximas que rondarán los 20 °C, con cielos despejados o con nubosidad parcial.

    El calor en la RM volverá a equilibrarse después de este martes y retornarán las temperaturas más bajas y otoñales. Incluso, el cielo podría cubrirse nuevamente de nubes, aunque no se repetiría el mismo fenómeno del fin de semana pasado, cuando se registraron neblinas por varios días.

    La lluvia, en cambio, será protagonista en cinco regiones del país: desde Magallanes hasta La Araucanía.

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    En la Región de Magallanes comenzarán los chubascos de aguanieve y lluvia débil este martes 6 en Torres del Paine y Puerto Natales. El miércoles será más estable, pero el jueves vuelven los chubascos débiles con viento entre 25 y 40 km/h en Punta Arena y el resto de los sectores. El viernes 29 habrá lluvia en toda la región.

    Por su parte, la Región de Aysén le dará la bienvenida a las lluvias a partir de la noche del miércoles 27. El evento se extenderá hasta el jueves en algunos sectores, mientras que Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Lago Verde, Melinka, Caleta Tortel y Villa O’Higgins tendrán chubascos hasta el fin de semana.

    En la Región de Los Lagos pasará algo similar: lluvia débil comenzará a aparecer durante la noche del miércoles, para después intensificarse un poco y precipitar hasta la mañana del viernes 29 en toda la región.

    Algo parecido está pronosticado para la Región de Los Ríos: lluvia que comenzará la noche del miércoles, pero que se extenderá solo hasta la noche del jueves 28.

    En la Región de La Araucanía, la lluvia será más recatada: comienza también en la noche del miércoles en toda la región, pero solo durará hasta la mañana del jueves, a excepción de Villarrica y Pucón, donde podría llegar hasta la noche antes de ceder.

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