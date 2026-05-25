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    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Aunque son fundamentales para tratar infecciones bacterianas, los antibióticos también pueden alterar temporalmente la microbiota intestinal al eliminar bacterias beneficiosas del organismo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los antibióticos son fundamentales para combatir infecciones bacterianas, pero también suelen venir acompañados de efectos secundarios digestivos como náuseas, diarrea o dolor abdominal.

    Frente a esto, muchas personas recurren automáticamente a suplementos probióticos para “reparar” la microbiota intestinal. Sin embargo, la evidencia científica no es tan clara como parece.

    Así lo explica la doctora Trisha Pasricha, gastroenteróloga y profesora de medicina en la Harvard Medical School, en una columna publicada por The Washington Post.

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    ¿Sirven los probióticos?

    “No existen datos concluyentes que demuestren la eficacia de los suplementos probióticos, y hay evidencia científica preocupante que sugiere que podrían incluso retrasar la recuperación”, advierte la especialista.

    Según explica Pasricha, los antibióticos no solo eliminan las bacterias responsables de una infección, sino también microorganismos beneficiosos que viven en el intestino y cumplen funciones esenciales, como ayudar a fermentar la fibra y fortalecer el sistema inmunitario.

    Por eso, molestias digestivas durante el tratamiento “son un efecto secundario esperado, aunque desafortunado, de muchos antibióticos”, señala.

    Aun así, aclara que esto no significa necesariamente que exista un daño permanente en la microbiota intestinal.

    La especialista sostiene que el microbioma (el conjunto de bacterias y material genético presente en el intestino) suele recuperarse naturalmente en pocas semanas.

    Sin embargo, investigaciones recientes muestran que algunos antibióticos de amplio espectro podrían generar cambios más duraderos.

    Un estudio sueco publicado en la revista científica Nature Medicine analizó los microbiomas de casi 15 mil personas y concluyó que ciertos antibióticos pueden producir alteraciones persistentes incluso años después de haber sido utilizados.

    Entre los más asociados a estos cambios estuvieron la clindamicina y algunas fluoroquinolonas.

    ¿Sirven entonces los probióticos? Para Pasricha, la respuesta es, en la mayoría de los casos, no.

    Un metaanálisis de 2023 encontró que “tomar probióticos durante un tratamiento con antibióticos tiene muy poco efecto”.

    Además, cita un estudio publicado en 2018 en la revista Cell, que observó que las personas que tomaron probióticos después de usar antibióticos tardaron más en recuperar su microbioma original.

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Consejos para la microbiota

    En lugar de suplementos, la gastroenteróloga recomienda enfocarse en hábitos respaldados por evidencia científica para fortalecer la microbiota intestinal.

    El primero es seguir una dieta rica en fibra. “Tus microbios fermentan la fibra y, a su vez, producen ácidos grasos beneficiosos de cadena corta”, explica.

    También enfatiza la importancia de consumir distintos tipos de vegetales y fuentes de fibra, ya que la diversidad alimentaria favorece una mayor diversidad microbiana.

    Otro consejo es incorporar diariamente alimentos fermentados como yogur griego o kimchi.

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Pasricha destaca un ensayo clínico realizado por investigadores de Stanford University que mostró que las personas que consumían más alimentos fermentados presentaban mayor diversidad microbiana y menores niveles de proteínas inflamatorias en la sangre.

    Si necesitas antibióticos, tómalos

    Pese a los posibles efectos en el intestino, la especialista recalca que los antibióticos siguen siendo herramientas esenciales en medicina.

    “Si los necesitas, tómalos”, afirma. Eso sí, insiste en que deben utilizarse únicamente cuando son realmente necesarios y siempre completar el tratamiento indicado para evitar resistencia bacteriana.

    “Los antibióticos no combaten los virus, solo las bacterias”, recuerda Pasricha.

    Por eso, pedirlos para enfermedades virales como el resfriado común no solo es inútil, sino que también puede exponer innecesariamente al organismo a efectos secundarios.

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